Panamá, 29 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Panamá se impone a Perú en amistoso previo a las Eliminatorias del Mundial

    Humberto Cornejo
    Jugadoras de la selección de Panamá celebran la victoria sobre Perú. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección mayor femenina de Panamá cerró con victoria su preparación para las eliminatorias rumbo al Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA 2027, al derrotar el martes 28 de octubre 3-0 a Perú en un partido amistoso disputado en el Estadio Félix Castillo de la ciudad de Chincha.

    Desde el arranque del encuentro, Panamá demostró su superioridad. La atacante Lineth Cedeño abrió el marcador a los 1′.

    Con esta tempranera ventaja, las dirigidas por Toña Is Piñera continuaron presionando y ampliaron la ventaja en el minuto 33, cuando Katherin Parris remató un balón desde fuera del área para poner el 2-0.

    Ya en los minutos finales del encuentro, Carmen Montenegro selló la victoria al anotar el tercer gol al minuto 89, culminando una gran jugada colectiva que reflejó la superioridad panameña durante todo el partido.

    Este amistoso contra Perú marcó el último encuentro de preparación para el equipo panameño, que ahora se alista para enfrentar a Curazao en el inicio de las Eliminatorias Concacaf 2027. El partido de clasificación se disputará el próximo domingo 30 de noviembre en calidad de visitante.

    Con esta victoria, la selección femenina de Panamá, bajo la dirección de Is Piñera, acumula un total de siete victorias, dos empates y dos derrotas desde que la entrenadora asumió el mando.

    Aldrith Quintero intenta dar un pase a un compañera en el partido contra Perú. Foto: Cortesía/Fepafut

    Panamá quedó ubicada en el Grupo E del Campeonato W como cabeza de serie, donde se medirá ante Cuba, San Cristóbal y Nieves, Aruba y Curazao. Para alcanzar el tan ansiado boleto al Mundial de Brasil 2027, el equipo panameño deberá avanzar hasta las semifinales de la competencia.

    Este sería el segundo Mundial de la historia de la selección femenina panameña, luego de haber logrado su clasificación para la edición Australia y Nueva Zelanda 2023.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


