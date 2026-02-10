Panamá se juega la clasificación al Mundial Sub-17 ante Nicaragua

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Panamá busca ante Nicaragua el boleto al Mundial Sub-17 2026; un empate basta para sellar la quinta clasificación mundialista de la categoría.

Este martes, la Panamá de Felipe Baloy saltará a la cancha del Rommel Fernández con una única misión: asegurar la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Catar 2026. El rival de turno será la selección de Nicaragua.

La selección de Panamá marcha actualmente primera en el Grupo B del Clasificatorio de Concacaf tras golear a Dominica por 6-1 y a Anguila por 6-0. Nicaragua también ganó sus primeros dos partidos, derrotando a Anguila por 3-0 y a Dominica por 7-1.

A pesar de la igualdad en puntos, Panamá supera a Nicaragua al tener una mejor diferencia de goles.

Qué necesita Panamá para clasificar

Lo requerido para alcanzar la clasificación es sencillo y clarísimo. Cualquier cosa que no sea una derrota, es decir, ganar o empatar, bastará para asegurar el pase a la quinta Copa del Mundo Sub-17 de Panamá.

Mucho se ha dicho, o se puede decir, respecto a las goleadas que se dan en este tipo de clasificatorios. Hace unos días, Costa Rica derrotó a Islas Vírgenes Británicas por 26-0, un marcador que se asemeja más al Super Bowl del domingo que a un partido de fútbol.

Por más abusivo y humillante que suene ante el rival, los ticos no tenían otra opción. Solo un equipo de cada grupo clasifica y, si el rival más fuerte tiene mejor diferencia de gol, puede simplemente cerrarse atrás a defender y buscar el empate, dejando al otro sin Mundial.

Panamá tiene más de una opción para clasificar que Nicaragua en virtud de que el empate le sirve, únicamente porque anotó más goles en los dos partidos anteriores. Esto hace que cada encuentro, por más fuerte o débil que sea el rival de turno, tenga la misma importancia que cualquier otro.

Las claves del triunfo para Panamá

Dos aspectos serán determinantes para que Panamá logre la clasificación a un nuevo mundial juvenil: tanto el factor ofensivo como el defensivo tendrán un peso decisivo.

Estar finos en ataque: en este partido será crucial ser determinantes en los últimos tres cuartos de cancha. Como ya lo demostró en sus dos primeras victorias, Nicaragua es muy superior a Dominica y Anguila y no dará tantas oportunidades de gol. Las que conceda, habrá que aprovecharlas al máximo.

Cuidar la portería: Panamá siempre debería apostar por intentar ganar todos sus partidos. Sin embargo, no se puede olvidar que el principal objetivo es clasificar al Mundial. Un empate nos clasifica, sea 0-0, 1-1 o con más goles. Con que Nicaragua no le anote un solo gol a Panamá, la selección será mundialista por quinta vez en la categoría, y esa debe ser la prioridad y eso empieza protegiendo el arco propio.

Detalles del partido

El balón empezará a rodar en el duelo entre Panamá y Nicaragua a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.