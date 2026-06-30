Panamá, 30 de junio del 2026
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    Eliminatoria

    Panamá se juega su futuro ante Cuba en la eliminatoria mundialista

    El quinteto nacional juega el 2 de julio ante los cubanos y luego enfrenta a Argentina, ambos en la arena Roberto Durán.

    Humberto Cornejo
    Panamá se juega su futuro ante Cuba en la eliminatoria mundialista
    Iverson Molinar es una de las bujías ofensivas de la selección de Panamá. EFE/ Eliécer Aizprúa Banfield

    La selección de baloncesto de Panamá entra en una fase decisiva en el clasificatorio a la Copa del Mundo Catar 2027, cuando enfrente como local a Cuba y Argentina en una ventana que puede definir su futuro en el torneo.

    El equipo dirigido por Nelson Colón tendrá su primer reto el próximo 2 de julio ante Cuba, en la Arena Roberto Durán, en un duelo clave por el tercer cupo del grupo. El conjunto cubano se presenta como el rival directo en la lucha por la clasificación, en un partido que podría marcar el destino de ambos en la competencia.

    “Esta es la segunda semana de entrenamiento que llevamos, ha sido algo muy positivo. Esta ventana es bien diferente a lo que pasó en la primera, hemos tenido tiempo y la idea clara de lo que vamos a hacer”, dijo Colón, quien hizo énfasis en el compromiso colectivo como clave para afrontar estos compromisos.

    “El ego aparte, el sacrificio de jugar para el equipo nacional, entender cuál es tu rol y mantenerte positivo”, agregó.

    Panamá llega a esta instancia con marca de 1-3, tras caer en dos ocasiones ante Uruguay (60-93 y 84-82) y sufrir una derrota frente a Argentina (101-75), resultados que obligan al equipo a sumar en casa para mantenerse con opciones de avanzar.

    “Estamos bien conscientes de estos dos partidos, dos partidos fuertes. Tenemos que mentalizarnos primero en Cuba, trabajar en el planteamiento de juego y la filosofía de cómo jugar“, manifestó Colón, quien dejó claro que la intención es asegurar la clasificación.

    “Luego de terminar ese partido, vamos a tratar de hacer todo lo posible para ganar ese partido en casa y celebrar aquí nuestra clasificación. Luego tomaremos un día para prepararnos para tener un partido con Argentina”, agregó.

    El segundo encuentro de Panamá en esta ventana será precisamente ante Argentina, selección que marcha en el segundo lugar del grupo D con marca de 3-1.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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