Panamá se juega su futuro ante Paraguay en el Mundial Sub-17

La selección Sub-17 de Panamá afrontará este sábado 8 de noviembre un partido crucial en sus aspiraciones mundialistas cuando se mida ante Paraguay, en el Aspire Zone – Pitch 4, desde las 10:15 a.m., por la segunda jornada del grupo J de la Copa Mundial Sub-17.

El equipo dirigido por Leonardo Pipino llega con la necesidad de sumar puntos tras caer 1-4 ante Irlanda en su debut. El tanto panameño fue obra de Moisés Richards al minuto 88, mientras que los europeos marcaron por intermedio de Jaden Umeh (17’), Kian McMahon (35’), Michael Noonan (58’) y Max Kovaleskis (61’).

Por su parte, Paraguay también llega urgido de una victoria luego de perder 1-2 ante Uzbekistán en su estreno, por lo que ambos equipos se juegan su permanencia en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

¡MUNDIAL SUB-17 ⚽️!



🎙️Moisés Richards: “Esto apenas inicia y nos quedan dos finales más”



La nota 🗒️ con el autor del gol ⚽️ de la selección #PanamáSub17 🇵🇦 en el debut 🆚 Irlanda 🇮🇪.



▶️ https://t.co/uQI6MRc4q4#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/QVbnea5hxZ — FEPAFUT (@fepafut) November 6, 2025

Partido de alto valor para la Rojita

La Rojita Sub-17 deberá corregir los errores defensivos mostrados ante Irlanda y aprovechar su velocidad, buen trato de balón y trabajo colectivo para intentar sumar sus primeros puntos en el torneo. Una derrota podría complicar seriamente sus opciones de avanzar, mientras que un triunfo reactivaría sus aspiraciones dentro del grupo.

El cierre de la fase de grupos será el 11 de noviembre frente a Uzbekistán, en el Aspire Zone – Pitch 1.

¡FINALIZA EL PARTIDO ⚽️!



Concluye el partido con la selección #PanamáSub17 🇵🇦 cayendo en su debut por 1-4 🆚 Irlanda 🇮🇪 en el Mundial en Catar 🇶🇦.



Próximo partido: 8 de noviembre 🆚 Paraguay 🇵🇾.



🇵🇦 1-4🇮🇪

⚽️ M. Richards

🏟️ Aspire Zone, Doha, QAT 🇶🇦#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/wUaTuY5dxQ — FEPAFUT (@fepafut) November 5, 2025

Objetivo: volver a los octavos de final

Esta es la cuarta participación de Panamá en un Mundial Sub-17, luego de sus apariciones en México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.En aquella edición de México, el equipo nacional logró avanzar a los octavos de final como uno de los mejores terceros lugares, algo que buscará repetir en esta cita mundialista.

Este año, avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros de los 12 sectores.