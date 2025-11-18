Panamá se juega su futuro mundialista en el Rommel

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

La selección de fútbol de Panamá recibirá este martes a una eliminada selección de El Salvador en un estadio Rommel Fernández a lleno completo, buscando clasificar por segunda vez a una Copa del Mundo de la FIFA. El partido será por la última fecha del Grupo A de la fase final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

En el otro partido del grupo, Surinam visitará a una eliminada Guatemala en la capital guatemalteca. Surinam y Panamá están igualados en puntos, con los sudamericanos teniendo mejor diferencia de gol, por lo cual lo que ocurra en ese partido impactará el destino de Panamá.

Cómo quedó todo tras la quinta fecha

En la penúltima jornada, celebrada el jueves pasado, Panamá derrotó 3-2 a Guatemala de visitante, mientras que Surinam goleó de local a El Salvador. Las victorias permitieron que ambos equipos alcanzaran los nueve puntos en cinco partidos disputados, producto de dos victorias y tres empates.

Panamá venció a Guatemala 3-2 en la quinta fecha y mantuvo viva la ilusión. Foto: Anel Asprilla

Surinam, sin embargo, se mantiene en la cima del grupo por una diferencia de gol superior. Impulsados por la goleada, los surinameses alcanzaron una diferencia de +5 (8 goles anotados, 3 recibidos), mientras que Panamá tiene +2 (6 anotados, 4 permitidos).

Antecedentes ante El Salvador como local

Esta será la séptima vez que panameños y salvadoreños se enfrentan en suelo patrio por una eliminatoria mundialista. En los primeros seis enfrentamientos, cinco en el Rommel Fernández, Panamá ha logrado tres triunfos consecutivos, cayó en las primeras dos ocasiones y empató una: en las eliminatorias rumbo a Francia 1998.

En 2021, Panamá venció a El Salvador 2-1 en el Rommel Fernández. Foto: Fepafut

En la última visita de El Salvador a Panamá, los cuscatlecos sorprendieron temprano, tomando ventaja en los primeros segundos del partido. Con goles de Cecilio Waterman y Freddy Góndola, los dirigidos por Thomas Christiansen lograron darle vuelta para ganar 2-1.

Un rival familiar en un escenario casi idéntico

Érase una vez un 17 de noviembre de 2004, y la selección panameña buscaba su primer gran golpe internacional cuando saltó al Rommel Fernández para intentar clasificar a su primera Hexagonal Final de Concacaf. ¿El rival de turno? El Salvador.

Panamá compartía grupo con Estados Unidos, Jamaica y El Salvador. Con Estados Unidos ya clasificado, Jamaica (6 puntos), Panamá (5) y El Salvador (4) peleaban por el segundo cupo.

Como ahora, Panamá no dependía de sí solo: debía derrotar a los cuscatlecos y que Estados Unidos evitara una victoria jamaiquina.

Los estadounidenses cumplieron, empatando en casa. Panamá también hizo lo suyo y con contundencia: goles de Roberto Brown, Felipe Baloy y José Luis Garcés sellaron el 3-0 que clasificó a Panamá a la Hexagonal.

Panamá y las jornadas finales: un déjà vu reciente

Por tercera ocasión en las últimas cuatro eliminatorias, Panamá llega a la última fecha con posibilidades reales de clasificar al mundial. Ya ocurrió en los procesos rumbo a los mundiales de 2014 y 2018.

En la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, Panamá necesitaba vencer a Estados Unidos y que México perdiera frente a Costa Rica para clasificar al repechaje. Los ticos cumplieron, pero Panamá cayó en los minutos de reposición, perdiendo 3-2 y quedándose sin repechaje.

El 15 de octubre de 2013, Panamá cayó 3-2 ante Estados Unidos y quedó a orillas del repechaje. Archivo.

En la eliminatoria para Rusia 2018, llegó la redención: el histórico 10 de octubre de 2017, Panamá venció a Costa Rica y, sorpresivamente, Estados Unidos cayó en Trinidad y Tobago. Esa combinación envió a Panamá al primer Mundial de su historia y eliminó a Estados Unidos.

El 10 de octubre de 2017, Panamá venció 2-1 a Costa Rica y clasificó a su primer Mundial. Foto: Agustín Herrera

Qué controla Panamá y dónde necesita ayuda

Entrando a este último partido, Panamá controla una parte importante de su destino: si derrota a El Salvador, asegurará al menos un lugar en el repechaje intercontinental.

Esto es clave: por su ranking FIFA, Panamá sería cabeza de serie, lo que significa que solo necesitaría ganar un partido, a diferencia de otros países que deberán disputar dos.

Para clasificar directo, Panamá necesita una de tres cosas:

Si Surinam derrota a Guatemala , Panamá deberá vencer a El Salvador por al menos tres goles más de lo que Surinam gane a Guatemala.

Si Surinam empata , cualquier victoria de Panamá será suficiente.

Si Surinam pierde, un empate bastará.

Panamá necesita una victoria y ayuda de Guatemala para clasificar al Mundial. LP/Anel Asprilla

Si Panamá pierde, quedará prácticamente eliminado salvo que ni Honduras ni Haití sumen puntos en el Grupo C. Con un empate y victoria o empate de Surinam, Panamá aún podría clasificar al repechaje si Costa Rica vence a Honduras.

El balón rodará en el estadio Rommel Fernández a partir de las 8:00 p.m., despertando la expectativa e ilusión de todo un país.