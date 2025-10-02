Panamá se juega su pase a semifinales ante Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá busca esta noche su pase a la ronda de semifinales del Premundial de Béisbol U23, que se desarrolla en nuestro país, cuando enfrente a Guatemala en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El equipo panameño viene de caer anoche ante México por 9 carreras a 5 y ahora sale por una victoria ante la novena de Guatemala, que le permite mantener opciones de clasificar al Mundial de la categoría.

Guatemaltecos y panameños están empatados en la segunda posición del Grupo A con marca de 2 victorias y 1 derrota.

Los mexicanos aseguraron su boleto a la siguiente fase y este jueves enfrentan a Honduras.

En el Grupo B, Cuba y Puerto Rico parecen ser los países que avanzarán a la siguiente fase.

En las semifinales, que se jugarán este viernes 3 de octubre, con el primero del Grupo A enfrentando al segundo del B, y el primero del Grupo B enfrentando al segundo del A.

Para el Mundial clasifican los tres primeros lugares: campeón, subcampeón y ganador de la tercera plaza.