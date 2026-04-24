Panamá, 24 de abril del 2026

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    Baloncesto

    Panamá se medirá a Argentina en la siguiente ronda del baloncesto 3x3

    El equipo istmeño fuer superado por Brasil, en el cierre de la fase de grupos.

    Humberto Cornejo
    Panamá se medirá a Argentina en la siguiente ronda del baloncesto 3x3
    Jugador panameño intenta atacar la canasta ante la marca de un brasileño. Foto: Carlos Vidal

    El conjunto de Panamá perdió 15-10 ante Brasil, en el baloncesto 3x3 de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, celebrados en el Mirador del Pacífico.

    Omario Bailey y Saúl Guevara fueron los líderes con tres puntos cada uno, mientras que Jorge Aldeano y Dylan Lemon anotaron dos cada uno. Por su parte, Raul Reimerink sumó 9 unidades para ser la bujía brasileña.

    Con este resultado, el conjunto nacional se enfrentará a Argentina en la ronda de 16, a partir de las 4:25 p.m., en el Mirador del Pacífico.

    Panamá se medirá a Argentina en la siguiente ronda del baloncesto 3x3
    Acciones del partido de Panamá contra Brasil en el baloncesto 3x3. Foto: Carlos Vidal-Endara

    El quinteto nacional culminó la fase de grupos con marca de 1-2, luego de caer 17-15 ante Venezuela y vencer 20-15 a Guyana. Venezuela fue el líder del grupo con foja de 3-0, seguido por Brasil. En el último lugar quedó Guyana, que no conoció la victoria en tres partidos.

    Por su parte, Argentina llega con récord de 1-2, luego de vencer a Bolivia (21-8) y caer ante Uruguay (21-14) y Paraguay (21-17).

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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