Panamá se posiciona entre los 10 países que más exportan futbolistas en América

Panamá se ubicó dentro del Top 10 de países que más futbolistas exportan a las diferentes ligas de América.

Así lo reveló el Observatorio de Fútbol CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte), en su informe mensual número 100, el cual analiza los orígenes y destinos de los futbolistas entre 2020 y 2025.

En este lapso, el estudio muestra que desde Panamá salieron un total de 140 futbolistas, lo que ubica al país como el segundo de la Concacaf y el primero de Centroamérica en este ranking.

En este grupo destacan jugadores como Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, Aníbal Godoy, Fidel Escobar y Gustavo Herrera, entre otros.

México lidera el listado dentro del área con 203 jugadores, ocupando la sexta posición general. Estados Unidos es tercero de la Concacaf y decimotercero a nivel global, con 98 futbolistas en el extranjero.

Le siguen Canadá (79), Costa Rica (78), Honduras (78) y Jamaica (43). Más abajo aparecen Cuba (36), El Salvador (27) y Guatemala (12).

“El informe mensual número 100 del Observatorio de Fútbol CIES analiza los orígenes y destinos de los futbolistas expatriados, es decir, aquellos que no se formaron en la asociación del club en el que juegan, durante el período comprendido entre 2020 y 2025″, expresa el estudio.

En el ranking continental, Argentina lidera ampliamente con 1,580 futbolistas, casi el doble que Colombia, que aparece en segundo lugar con 859. En tercera posición está Uruguay, con 613 jugadores en el exterior, mientras que en la cuarta está Paraguay con 344 futbolistas.

Brasil es quinto, con 339 representantes, aunque a nivel mundial figura como el país con más futbolistas fuera de sus fronteras: 3,020. Lo siguen Francia (2,293) y Argentina (2,171).

También destacan en América y Europa países como España (125), Inglaterra (111), Francia (91), Alemania (60), Ghana (59), Nigeria (44), Portugal (37) e Italia (30).

Cierran la lista naciones como Noruega (23), Suiza (20), Nueva Zelanda (18), Croacia (10) y Finlandia (10).

Esta investigación también presentó la cantidad de futbolistas de diferentes nacionalidades en Europa, Asia y África.