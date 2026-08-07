Panamá se toma la revancha ante Colombia y conquista el bronce en fútbol en Santo Domingo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ian Flores detuvo tres lanzamientos en la tanda y fue la gran figura de la selección panameña.

Panamá se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 luego de superar a Colombia 3-2 en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en 120 minutos. El triunfo también significó una revancha para la selección canalera, que había caído 1-0 ante los colombianos en el primer partido del torneo.

🥉 ¡MEDALLISTAS DE BRONCE!#PanamáSub21🇵🇦 derrotó 3-2 a Colombia🇨🇴 en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, y se quedó con la medalla de bronce🥉 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe🏆.



🇵🇦 1-1 🇨🇴

⚽️ Anel Ryce 52’

🎯 Penales: 3-2

🏟️ Estadio… pic.twitter.com/DFW30QecYs — FEPAFUT (@fepafut) August 7, 2026

El equipo dirigido por César Aguilar tuvo la primera gran oportunidad del encuentro al minuto 13, cuando Anel Ryce ejecutó un penal, pero el guardameta colombiano Nicolás Arango logró detener el disparo. Panamá continuó generando ocasiones, aunque no pudo abrir el marcador antes del descanso.

Colombia, dirigida por César Torres, también tuvo sus oportunidades, incluyendo un remate de Kener González que se estrelló en el poste al minuto 36. El primer tiempo terminó sin goles.

En el complemento, Panamá encontró finalmente el 1-0 al minuto 51. Anel Ryce aprovechó una oportunidad dentro del área para poner en ventaja a la selección canalera.

Colombia reaccionó y consiguió el empate al minuto 70, cuando Juan Arango, quien había ingresado desde el banquillo, marcó el 1-1. El empate se mantuvo durante el resto del tiempo reglamentario y ninguno de los dos equipos consiguió desnivelar el marcador durante los 30 minutos de prórroga.

Panamá terminó el encuentro con 12 disparos totales, seis de ellos al arco, mientras Colombia registró 11 remates, con tres entre los tres palos. Los colombianos dominaron la posesión con 55%, frente al 45% de Panamá.

Ian Flores se agiganta en los penales

La definición desde los 12 pasos estuvo marcada por el protagonismo del arquero panameño Ian Flores. Miguel Marulanda tuvo el primer lanzamiento de Colombia, pero Flores logró detenerlo. Anel Ryce convirtió para Panamá y Daniel Socarrás también vio su disparo atajado por el guardameta canalero.

Blas Pérez anotó para Panamá y luego llegó uno de los momentos más destacados de la tanda: Flores detuvo el lanzamiento de Jesús Chinchia, pero el árbitro ordenó repetirlo al considerar que el arquero se había adelantado. El panameño volvió a detener el disparo en la repetición.

Kevin Quintero tuvo su lanzamiento atajado, mientras Juan David Palacios convirtió para Colombia. Kevin Bernal falló para Panamá y Santiago Arrechea anotó para los colombianos.

Con la responsabilidad sobre sus hombros, Ángel Díaz convirtió el último lanzamiento de Panamá y selló el triunfo 3-2 en la tanda de penales.

De esta manera, Panamá conquistó la medalla de bronce y cerró con una victoria un torneo en el que Colombia había sido su verdugo en el debut.

🥉 ¡BRONCE PARA PANAMÁ! 🇵🇦#PanamáSub21 se queda con la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 🏆



¡Orgullo panameño! 🇵🇦 pic.twitter.com/DB89cAhtaC — FEPAFUT (@fepafut) August 7, 2026