    Panamá será sede de la segunda Serie de las Américas en enero de 2026

    Guillermo Pineda G.
    Los organizadores mostraron su deseo de contar con el estadio Mariano Rivera en la segunda edición de la Serie de las Américas. Archivo

    El béisbol internacional regresará a Panamá con la segunda edición de la Serie de las Américas, programada del 24 al 30 de enero de 2026 en el Estadio Nacional Rod Carew, con la posibilidad de que algunos juegos también se disputen en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

    El anuncio lo hizo David Salayandía, representante de la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM), acompañado por delegados de las ligas de Cuba, Argentina, Curazao y Nicaragua. A ellos se suma Colombia, completando los seis países que participarán en esta cita.

    La primera edición se jugó en Nicaragua, donde las Águilas Metropolitanas, campeonas del Probeis panameño, derrotaron a los Leones de León para coronarse. En Panamá, el campeón del béisbol profesional local volverá a representar al país, con la opción de reforzarse con jugadores nacionales e internacionales.

    Jugadores panameño muestran el trofeo de campeón de la Serie de las Américas. Cortesía/Probeis

    Salayandía explicó que el torneo será clave en el camino hacia el Clásico Mundial de Béisbol 2026:

    “Es un torneo que tiene una importancia muy alta porque se trata de un mes antes del Clásico Mundial. Cinco de los seis equipos que van a participar estarán en el Mundial y tendrán peloteros buscando un cupo en sus selecciones”, señaló.

    El periodista y dirigente también subrayó el valor de los refuerzos y la calidad que se espera ver en Panamá.

    “Aunque es un torneo de campeones, los equipos pueden reforzarse con jugadores nacionales y extranjeros. En nuestro caso, esperamos contar con los mejores peloteros disponibles, desde prospectos de ligas menores hasta figuras con experiencia en Grandes Ligas”, afirmó.

    David Salayandía junto a representantes del béisbol de Argentina, Cuba, Curazao y Nicaragua realizaron este viernes la Asamblea General de Abam. LP/Isaac Ortega

    La Serie de las Américas se enmarca dentro de un calendario cargado de béisbol para Panamá.

    En noviembre de 2025, el país será sede del grupo B de la Copa América de Béisbol; en diciembre arrancará una nueva temporada de Probeis, que culminará a mediados de enero, y en febrero la selección nacional, dirigida por José Mayorga, iniciará su preparación para el Clásico Mundial, debutando el 6 contra Colombia en San Juan, Puerto Rico.

    Sobre los preparativos locales, Salayandía resaltó el trabajo conjunto con las autoridades deportivas:

    “Hemos tenido conversaciones tanto con el gobierno como con la empresa privada. El apoyo del Ministerio de la Presidencia, Pandeportes y patrocinadores será fundamental para que el torneo sea un éxito”, apuntó.

    Finalmente, destacó la visión integral de estos meses de competencia:

    “Vamos a tener cuatro o cinco meses sin parar de béisbol. Todo es parte de un engranaje: Copa América, Probeis, Serie de las Américas y luego el Clásico Mundial. Cada evento cumple un rol para que nuestra selección llegue fuerte”, concluyó.

