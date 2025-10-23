Panamá será sede de los dos grupos de la Copa América de Béisbol 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá acogerá por completo la Copa América de Béisbol 2025, tras la decisión de Venezuela de no organizar uno de los grupos del torneo. El país se convierte así en anfitrión de ambos grupos y de todos los partidos del certamen, que se disputará en el estadio Mariano Rivera, en La Chorrera.

Venezuela había realizado esfuerzos logísticos para albergar el Grupo A del torneo, pero finalmente declinó, dejando a Panamá como sede única.

A pesar del cambio de sede, los grupos y el calendario permanece sin modificaciones. La ronda de grupos comenzará el 13 de noviembre, la super ronda el 19 de noviembre y la ronda de medallas se disputará el 22 de noviembre.

El Grupo A seguirá conformado por Venezuela, República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba, mientras que el Grupo B, en el que participa Panamá como anfitrión, incluye a Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina. Se espera que la próxima semana se den a conocer más detalles sobre la programación específica del Grupo A.

Con esta decisión, Panamá consolida su rol como sede principal de la primera edición de la Copa América de Béisbol, garantizando que los fanáticos locales puedan presenciar todos los partidos del torneo continental.