Panamá será sede del Waterpolo Halloween Challenge 2025

La Piscina Adán Gordón será el epicentro del waterpolo juvenil con la primera edición del Waterpolo Halloween Challenge 2025, que se disputará este fin de semana.

Esta actividad es un torneo internacional que reunirá a más de 80 atletas sub-15 y sub-20 de Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia.

El evento representa un hito para el desarrollo del waterpolo en la región, al combinar competencia deportiva con el fomento de la cooperación entre clubes y países vecinos.

“Este torneo es una muestra del compromiso que tenemos con el desarrollo del waterpolo en el país. Iniciativas como esta permiten que nuestros atletas compitan a nivel internacional, ganen experiencia y sigan creciendo dentro del deporte”, afirmó Jorge Jiménez, el entrenador nacional.

“Nos llena de orgullo ser anfitriones de esta primera edición y confiamos en que será la primera de muchas”, agregó.

Con el respaldo de la Federación Panameña de Natación, World Aquatics, Pandeportes y la Liga Provincial de Natación, el Waterpolo Halloween Challenge promete partidos emocionantes y aprendizaje para los jóvenes talentos, consolidando a Panamá como un referente emergente en este deporte en la región.