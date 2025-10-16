Panamá, 16 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Competencia

    Panamá será sede del Waterpolo Halloween Challenge 2025

    Humberto Cornejo
    Panamá será sede del Waterpolo Halloween Challenge 2025
    El torneo internacional que reunirá a atletas sub-15 y sub-20 de Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia.

    La Piscina Adán Gordón será el epicentro del waterpolo juvenil con la primera edición del Waterpolo Halloween Challenge 2025, que se disputará este fin de semana.

    Esta actividad es un torneo internacional que reunirá a más de 80 atletas sub-15 y sub-20 de Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia.

    El evento representa un hito para el desarrollo del waterpolo en la región, al combinar competencia deportiva con el fomento de la cooperación entre clubes y países vecinos.

    “Este torneo es una muestra del compromiso que tenemos con el desarrollo del waterpolo en el país. Iniciativas como esta permiten que nuestros atletas compitan a nivel internacional, ganen experiencia y sigan creciendo dentro del deporte”, afirmó Jorge Jiménez, el entrenador nacional.

    “Nos llena de orgullo ser anfitriones de esta primera edición y confiamos en que será la primera de muchas”, agregó.

    Con el respaldo de la Federación Panameña de Natación, World Aquatics, Pandeportes y la Liga Provincial de Natación, el Waterpolo Halloween Challenge promete partidos emocionantes y aprendizaje para los jóvenes talentos, consolidando a Panamá como un referente emergente en este deporte en la región.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025: estos son los lugares para este 15 de octubre. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más