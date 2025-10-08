Panamá sobresale en los Juegos Codicader intermedios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En estos últimos días, niños de 13 a 14 años, representando al cuerpo estudiantil de Premedia de Panamá, participaron en los IX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del Nivel Intermedio (CODICADER).La delegación panameña tuvo una actuación destacada, finalizando en el segundo lugar general.

A lo largo de la competencia, Panamá obtuvo un total de 126 medallas: 59 de oro, 31 de plata y 36 de bronce, divididas en 10 disciplinas.

Ajedrez: la disciplina más dominante

Panamá destacó en el ajedrez con 40 medallas (28 de oro, 10 de plata y 2 de bronce).Se jugó en las modalidades blitz, rápida y tradicional, con preseas individuales y por equipo, tanto en la rama masculina como femenina.

Rama masculina: Adrián Cortez, Luis Oses, José Fábrega, Juan Raúl Montufar, José Rodríguez y Cristhian Rodríguez.

Rama femenina: Keytleen Chavarría, Fátima Landines, Alessia Avendaño, Hillary Serrano, Fátima Méndez y Danna Arévalo.

Atletismo: velocidad y potencia panameña

Panamá obtuvo 16 medallas: cinco de oro, cinco de plata y seis de bronce.

Oro:

Ángel Martínez (lanzamiento de disco)

Akemy Morales (100 m planos)

Emmanuel Livingston (100 m planos)

Luis Salcedo (impulsión de bala)

Ángel Martínez (lanzamiento de jabalina)

Plata:

Alba McFarlane (600 m planos)

Ángel Martínez (impulsión de bala)

Jonathan Castillo (300 m valla y planos)

Leonelis Maure (lanzamiento de jabalina)

Bronce:

Juan Yanguez (lanzamiento de disco)

Eugenia López (100 m planos)

Fabián Stanziola (100 m planos)

Akemy Morales (150 y 300 m planos)

Yenesky Borbón (salto triple)

Baloncesto

Panamá obtuvo dos medallas.

Oro masculino: Colegio Abel Bravo de Colón.

Bronce femenino: Colegio Félix Oliveras Contreras de David, Chiriquí.

Balonmano

Panamá consiguió una medalla en la rama masculina.

Plata masculina: Colegio Mariano Prado Araúz de Natá, Coclé.

Fútbol

Panamá obtuvo dos medallas.

Bronce masculino: Instituto Rubiano

Bronce femenino: Instituto Profesional y Técnico de San Miguelito

Judo

Panamá consiguió 10 medallas: cuatro de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

Oro:

Jerónimo Peñaloza (66 kg)

Danna De León (48 kg)

Danna Pereira (52 kg)

Anthony Mundija y Danna Pereira (kata por equipo)

Plata:

Tatami por equipos mixto

Anthony Mundija y Ramiro Ávila (kata por equipo)

Bronce:

Ingrid Almanza (44 kg)

Isaac Coya (46 kg)

Jayel Martínez (50 kg)

Ingrid Almanza y Danna Pereira (kata por equipo)

Karate

Panamá ganó 11 preseas: seis de oro, una de plata y cuatro de bronce.

Oro:

Deisy Mendoza (61 kg kumite)

Skarleth Beltrán (61 kg kumite)

Kayla Verley (54 kg kumite)

José Luis Núñez (52 kg kumite)

Sebastián Castillo (kata masculino)

Kayla Verley, Rose González y Skarleth Beltrán (kata femenino en equipo)

Plata:

Sebastián Flores (63 kg kumite)

Bronce:

Samuel Araúz (70 kg kumite)

Kenneth Espino (57 kg kumite)

María Sanz (47 kg kumite)

Evin Trejos, José Santos y Melvin Ábrego (kata masculino en equipo)

Natación

La natación volvió a ser una de las disciplinas más productivas, con 25 medallas: 10 de oro, 8 de plata y 7 de bronce.

Oro:

Debbie Villarreal (50 m mariposa)

Diego Castillo (50 m libre y mariposa, 100 m libre)

José Moscote (50, 100 y 200 m pecho)

Emily Rangel, Astrid Lasso, Debbie Villarreal y Alessa Guerrero (4x50 m relevo combinado)

Emily Rangel, José Moscote, Debbie Villarreal y Diego Castillo (4x50 m combinado mixto)

Astrid Lasso (200 m pecho)

Plata:

Debbie Villarreal (50 y 100 m libre)

Astrid Lasso (100 m pecho)

Alessa Guerrero, Emily Rangel, Andrea Garrido y Debbie Villarreal (4x50 m relevo libre)

Alessa Guerrero (100 m mariposa)

Diego Castillo (200 m libre)

Hugo Gómez, José Moscote, Diego Castillo y Kedrick Araúz (4x50 m combinado mixto)

Zahid Lamela, Andrea Garrido, Alessa Guerrero y Kedrick Araúz (4x50 m libre mixto)

Bronce:

Alanis Cantillo (200 m dorso)

Emily Rangel (50 m mariposa, 50 y 100 m dorso)

Debbie Villarreal (200 m combinado)

José Moscote (200 m combinado)

Diego Castillo, Zahid Lamela, Kedrick Araúz y José Moscote (4x50 m relevo libre)

Taekwondo

Panamá sumó 17 medallas: cinco de oro, tres de plata y nueve de bronce.

Oro:

Flor Caballero (−44 kg)

Jhareth Vega (−33 kg)

Gianluca Albornoz (−45 kg)

Jean Carlos Chong (−57 kg)

Nesli Mackay (−59 kg)

Plata:

Briansy Ruiz (−47 kg)

Abdiel Rodríguez (−53 kg)

Ronald Pérez (−41 kg)

Bronce:

Khelan Diez (−49 kg)

Dewhy Wong (−33 kg)

Violeth Guerra (−37 kg)

Vivian Zhang (−55 kg)

Josh Montezuma (−65 kg)

Jesús Santamaría (+65 kg)

María Del Carmen Barría (poomsae femenino)

Dereck Rodríguez (poomsae masculino)

María Del Carmen Barría y Dereck Rodríguez (poomsae mixto)

Voleibol

En voleibol, Panamá también obtuvo medallas en ambas ramas.

Plata masculina: Colegio Félix Olivares de David, Chiriquí.

Bronce femenina: Colegio José Daniel Crespo de Chitré, Herrera.

Con este resultado, Panamá cerró los IX Juegos CODICADER como subcampeón general, confirmando el talento y potencial del deporte estudiantil panameño en el ámbito centroamericano.