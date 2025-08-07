Panamá, 08 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Panamá Sub-15 vence a México y clasifica a semifinales de Concacaf

    Humberto Cornejo
    Panamá Sub-15 vence a México y clasifica a semifinales de Concacaf
    Jugadores de la selección de Panamá celebran el triunfo y la clasificación. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección de fútbol Sub-15 de Panamá logró un resultado importante al vencer este jueves 3-2 a México y clasificar a la semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf, que se desarrolla en Alajuela, Costa Rica.

    Panamá Sub-15 vence a México y clasifica a semifinales de Concacaf
    Alfredo Maduro se quita la marca del un defensor. Foto: Cortesía/Fepafut

    Alfredo Maduro volvió a ser la gran figura del conjunto istmeño al marcar un doblete para la Rojita. El primero llegó al minuto 4 con un potente remate que abrió el marcador, mientras que el siguiente lo firmó al 14’, ampliando la ventaja con otra gran definición.

    Alexander Tull (11’) también se hizo presente en el marcador, anotando el segundo gol del conjunto panameño con una elegante definición.

    El descuento del cuadro azteca llegó por medio de Juan Carlos Martínez (23′) y Daavian Kimbrough (70′).

    Panamá Sub-15 vence a México y clasifica a semifinales de Concacaf
    Alexander Tull marcó el segundo gol de Panamá contra México. Foto: Cortesía/México

    Con este resultado, la Rojita y México acumularon nueve puntos, pero los aztecas se quedaron con el primer lugar por mejor diferencia de goles. Honduras, El Salvador y Nicaragua quedaron eliminados.

    Esta fue la tercera victoria del equipo dirigido por Leonardo Pipino, luego de derrotar a El Salvador (4-2) y Nicaragua (4-0). La única derrota fue en el debut ante Honduras (2-1).

    En el primer juego de la jornada, Honduras le ganó 1-0 a El Salvador con gol de Elías Banegas.

    Por su parte, en el grupo B, Estados Unidos y Costa Rica sumaron seis unidades, pero los norteamericanos quedaron en la primera posición. Arabia Saudita y Canadá se despidieron del certamen.

    El conjunto de las Barras y las Estrellas dominó 2-1 a Canadá, mientras que Arabia Saudita doblegó 2-0 a Costa Rica.

    El próximo partido de la Rojita será este sábado 9 de agosto contra Estados Unidos, a partir de las 12:00 p.m. El ganador avanzará a la final y se medirá al que clasifique del duelo entre México y Costa Rica.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Fiscalía aún debe ubicar a 63 representantes de corregimientos investigados por peculado. Leer más
    • $89 millones: lo que generó el primer cargamento de concentrado de cobre. Leer más
    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más