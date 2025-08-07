Panamá Sub-15 vence a México y clasifica a semifinales de Concacaf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol Sub-15 de Panamá logró un resultado importante al vencer este jueves 3-2 a México y clasificar a la semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf, que se desarrolla en Alajuela, Costa Rica.

Alfredo Maduro volvió a ser la gran figura del conjunto istmeño al marcar un doblete para la Rojita. El primero llegó al minuto 4 con un potente remate que abrió el marcador, mientras que el siguiente lo firmó al 14’, ampliando la ventaja con otra gran definición.

Alexander Tull (11’) también se hizo presente en el marcador, anotando el segundo gol del conjunto panameño con una elegante definición.

El descuento del cuadro azteca llegó por medio de Juan Carlos Martínez (23′) y Daavian Kimbrough (70′).

Con este resultado, la Rojita y México acumularon nueve puntos, pero los aztecas se quedaron con el primer lugar por mejor diferencia de goles. Honduras, El Salvador y Nicaragua quedaron eliminados.

¡GANAMOOOS Y A SEMIFINALES🇵🇦🇵🇦🇵🇦!



Gran triunfo de #PanamáSub15🇵🇦 ante México 🇲🇽 con goles de Alfredo Maduro (x2) y Alexander Tull, y con esto clasificamos a las Semifinales del Campeonato de Niños Sub15 de Concacaf 🏆.



¡A SEGUIR CHICOS 🔥🇵🇦!



🇲🇽 2-3 🇵🇦

Esta fue la tercera victoria del equipo dirigido por Leonardo Pipino, luego de derrotar a El Salvador (4-2) y Nicaragua (4-0). La única derrota fue en el debut ante Honduras (2-1).

En el primer juego de la jornada, Honduras le ganó 1-0 a El Salvador con gol de Elías Banegas.

Por su parte, en el grupo B, Estados Unidos y Costa Rica sumaron seis unidades, pero los norteamericanos quedaron en la primera posición. Arabia Saudita y Canadá se despidieron del certamen.

¡NUESTRO XI INICIAL 🇵🇦!



Este es el 11 titular de #PanamáSub15🇵🇦 para enfrentar a México 🇲🇽 en su último partido de la fase de grupos del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf 🏆.



🇲🇽 🆚 🇵🇦

🕓 1️⃣2️⃣PM

🏟️Complejo Dep. Fedefutbol (CR)

📺 YouTube Concacaf

El conjunto de las Barras y las Estrellas dominó 2-1 a Canadá, mientras que Arabia Saudita doblegó 2-0 a Costa Rica.

El próximo partido de la Rojita será este sábado 9 de agosto contra Estados Unidos, a partir de las 12:00 p.m. El ganador avanzará a la final y se medirá al que clasifique del duelo entre México y Costa Rica.