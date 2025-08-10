Panamá, 10 de agosto del 2025

    Fútbol

    Panamá Sub-15 cae en penales ante Costa Rica y termina cuarto en el Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf

    Humberto Cornejo
    Jugadores titulares de Panamá que enfrentaron este domingo a Costa Rica. Foto. Cortesía/Fepafut

    La selección de fútbol Sub-15 de Panamá perdió este domingo 4-2 en penales ante Costa Rica y terminó en el cuarto lugar del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf 2025, luego de empatar 3-3 en los 70 minutos del tiempo reglamentario.

    El conjunto costarricense fue contundente en los primeros 18 minutos del juego, anotando sus tres goles en ese lapso. El primero llegó con un potente remate de Ismael López a los 6 minutos, tras recibir un pase cerca del punto penal.

    El dominio rival continuó a los 17 minutos, cuando Sebastián Cantón aprovechó un descuido de la defensa para cabecear solo en el área y vencer al guardameta Isaías Abuabara.

    Un minuto más tarde (18’), Jeffrey Urbina encontró el espacio y definió con fuerza para marcar el tercero.

    Reacción

    Lejos de rendirse, los pupilos de Leonardo Pipino protagonizaron una de las mejores reacciones del torneo. El despertar istmeño comenzó con Gabriel Mendoza (24’), quien aprovechó varios rebotes dentro del área tras un tiro de esquina para rematar con potencia.

    El envión panameño continuó y, seis minutos después, Emanuel Rodríguez (30’) enganchó el balón y sacó un derechazo al ángulo que dejó sin opción al portero tico.

    El empate llegó en la segunda parte gracias a un cabezazo letal de José Preciado (51’), que silenció a la afición costarricense.

    Penales

    Con el 3-3 final, el encuentro se definió desde el punto penal. Panamá anotó por medio de Alexander Tull y Alfredo Maduro, pero fallaron Gabriel Mendoza y Joel Sánchez. Costa Rica convirtió sus cuatro cobros y se quedó con el triunfo.

    Con este resultado, Panamá cerró el torneo con victorias sobre El Salvador (4-2), Nicaragua (4-0) y México (3-2); empates ante Estados Unidos (2-2, perdió 6-5 en penales) y Costa Rica (3-3, perdió 4-2 en penales), y una sola derrota ante Honduras (2-1).

