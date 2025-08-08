Panamá Sub-15 quiere seguir haciendo historia ante Estados Unidos

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

La selección masculina Sub-15 de Panamá avanzó a las semifinales del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf tras derrotar 3-2 a México este jueves.

En la semifinal, se medirá nada más y nada menos que ante Estados Unidos, el vigente campeón, a partir de las 12:00 p.m. A primera hora, Costa Rica y México lucharán por el primer cupo a la gran final.

De menos a más en la fase de grupos

En la fase de grupos, Panamá disputó cuatro partidos, con un saldo de tres victorias y una derrota.

La Rojita cayó en su debut ante Honduras por 2-1, con todos los goles en el primer tiempo. Tras ir abajo 2-0, Alfredo Maduro descontó para los canaleros.

En el segundo encuentro, los istmeños se recuperaron venciendo 4-2 a El Salvador. Por Panamá marcaron Jasio Jordán y Mauro Ortega en el primer tiempo, y Maduro y Steven Moreno en la segunda parte.

Un vendaval ofensivo en la primera parte impulsó a Panamá a un triunfo 4-0 sobre Nicaragua en su tercer compromiso. Anotaron Maduro (doblete), Neir Marrugo y José Pierre.

En el cierre de la fase, y con la obligación de ganar, el onceno canalero arrancó con un apabullante 3-0 sobre México en apenas 15 minutos. Los aztecas descontaron dos veces, pero Panamá se llevó la victoria 3-2 que selló su pase a semifinales. Los goles fueron obra de Maduro (doblete) y Alexander Tull.

Conociendo al rival

Estados Unidos llega como actual campeón del certamen tras alzar el título en 2023.

En la fase de grupos, debutó con triunfo 2-0 ante Arabia Saudita, perdió 2-1 con Costa Rica y superó 2-0 a Canadá, clasificando primero por diferencia de goles.

El onceno norteamericano se caracteriza por su solidez defensiva, permitiendo apenas tres goles en tres partidos. En ataque han sido efectivos, con cinco tantos que les bastaron para asegurar dos victorias y su boleto a semifinales.

Claves para el triunfo canalero

Para llegar a la gran final, Panamá deberá potenciar sus virtudes y corregir detalles:

1. Un buen comienzo es fundamental

De los 12 goles que ha anotado Panamá en el torneo, nueve llegaron en el primer tiempo, y seis de ellos en los primeros 15 minutos. Dos incluso llegaron en los primeros cinco minutos. Esto le ha permitido a la Rojita arrancar con confianza, controlar el ritmo y desplegar su fútbol con mayor libertad. Un arranque fuerte no solo intimida al rival, sino que también obliga al adversario a modificar su planteamiento desde el inicio.

2. Cerrar mejor los partidos

Tras perder 2-1 en su debut, Panamá recibió solo cuatro goles en sus últimos tres encuentros. Sin embargo, tres de esos goles llegaron en los últimos cinco minutos de los partidos ante El Salvador y México. Esta tendencia puede ser peligrosa ante un rival como Estados Unidos. Mejorar la concentración en el tramo final y reforzar la solidez defensiva será clave para evitar sorpresas.

3. Mantener una producción ofensiva balanceada

Alfredo Maduro, mediocampista y capitán, ha marcado seis de los 12 goles panameños, siendo el motor ofensivo del equipo. Sin embargo, es probable que el cuerpo técnico estadounidense lo identifique como principal amenaza y centre sus esfuerzos en neutralizarlo. Panamá debe estar preparado con un plan B y C en ataque, fomentando la participación goleadora de otros jugadores como Jasio Jordán, Mauro Ortega, Steven Moreno, Neir Marrugo, José Pierre y Alexander Tull para diversificar las opciones y no depender exclusivamente del capitán.

Sigue el partido en vivo de principio a fin

Vive minuto a minuto el duelo entre Panamá y Estados Unidos este sábado 9 de agosto en Prensa.com. El pitazo inicial está programado para las 12:00 p.m. (hora de Panamá).