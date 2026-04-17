Panamá sub-17 arrasa a Brasil en debut de flag football

La selección masculina sub-17 de flag football de Panamá dejó claras sus intenciones de quedarse con la medalla de oro, tras derrotar a Brasil por 55-34 en su primer partido de la fase de grupos de los Juegos Suramericanos. El encuentro se disputó en el Estadio Emilio Royo, de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.
El juego aéreo panameño fue determinante para la victoria. El quarterback Carlos Moses completó siete pases de anotación y sumó otra por la vía terrestre, siendo esta la única de ese tipo para el conjunto nacional.
Por el lado de los receptores, Diego Cedeño atrapó tres pases de touchdown y Juan Vincensini añadió dos. Los otros dos fueron capturados por Ismael Jaén y Nickolas Martínez, quien además concretó tres conversiones de un punto, mientras que Vincensini sumó dos más. Ethan Díaz aportó una conversión de dos puntos.
El equipo panameño volverá a la acción en el Estadio Emilio Royo a la 1:00 p.m., cuando se mida a Uruguay.
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