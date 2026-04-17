Panamá sub-17 arrasa a Brasil en debut de flag football

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá sub-17 debuta con contundente victoria sobre Brasil en flag football, impulsada por un dominante juego aéreo y siete pases de touchdown de Carlos Moses.

La selección masculina sub-17 de flag football de Panamá dejó claras sus intenciones de quedarse con la medalla de oro, tras derrotar a Brasil por 55-34 en su primer partido de la fase de grupos de los Juegos Suramericanos. El encuentro se disputó en el Estadio Emilio Royo, de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Samuel Arias (izq.) le quita las banderas a un rival brasileño. Cortesía: AFFP.

El juego aéreo panameño fue determinante para la victoria. El quarterback Carlos Moses completó siete pases de anotación y sumó otra por la vía terrestre, siendo esta la única de ese tipo para el conjunto nacional.

Los fanáticos panameños celebraron cada una de las anotaciones de la selección. Cortesía: AFFP.

Por el lado de los receptores, Diego Cedeño atrapó tres pases de touchdown y Juan Vincensini añadió dos. Los otros dos fueron capturados por Ismael Jaén y Nickolas Martínez, quien además concretó tres conversiones de un punto, mientras que Vincensini sumó dos más. Ethan Díaz aportó una conversión de dos puntos.

Ismael Jaén (cen.) recibió un pase para touchdown. Cortesía: AFFP.

El equipo panameño volverá a la acción en el Estadio Emilio Royo a la 1:00 p.m., cuando se mida a Uruguay.

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