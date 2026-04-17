Panamá, 17 de abril del 2026

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    JUEGOS SURAMERICANOS

    Panamá sub-17 arrasa a Brasil en debut de flag football

    Panamá sub-17 debuta con contundente victoria sobre Brasil en flag football, impulsada por un dominante juego aéreo y siete pases de touchdown de Carlos Moses.

    Jaime Heilbron Ortega
    Panamá sub-17 arrasa a Brasil en debut de flag football
    Juan Vincensini (izq.) al momento de capturar uno de los pases de touchdown durante la victoria por. 55-34 sobre Brasil. Cortesía: AFFP.

    La selección masculina sub-17 de flag football de Panamá dejó claras sus intenciones de quedarse con la medalla de oro, tras derrotar a Brasil por 55-34 en su primer partido de la fase de grupos de los Juegos Suramericanos. El encuentro se disputó en el Estadio Emilio Royo, de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

    Panamá sub-17 arrasa a Brasil en debut de flag football
    Samuel Arias (izq.) le quita las banderas a un rival brasileño. Cortesía: AFFP.

    El juego aéreo panameño fue determinante para la victoria. El quarterback Carlos Moses completó siete pases de anotación y sumó otra por la vía terrestre, siendo esta la única de ese tipo para el conjunto nacional.

    Panamá sub-17 arrasa a Brasil en debut de flag football
    Los fanáticos panameños celebraron cada una de las anotaciones de la selección. Cortesía: AFFP.

    Por el lado de los receptores, Diego Cedeño atrapó tres pases de touchdown y Juan Vincensini añadió dos. Los otros dos fueron capturados por Ismael Jaén y Nickolas Martínez, quien además concretó tres conversiones de un punto, mientras que Vincensini sumó dos más. Ethan Díaz aportó una conversión de dos puntos.

    Panamá sub-17 arrasa a Brasil en debut de flag football
    Ismael Jaén (cen.) recibió un pase para touchdown. Cortesía: AFFP.

    El equipo panameño volverá a la acción en el Estadio Emilio Royo a la 1:00 p.m., cuando se mida a Uruguay.

    Información en desarrollo....

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes


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