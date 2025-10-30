Panamá, 30 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA DEL MUNDO SUB-17

    Panamá Sub-17 cierra su gira con empate ante Indonesia

    Jaime Heilbron
    Panamá Sub-17 cierra su gira con empate ante Indonesia
    La selección sub-17 de Panamá empató 1-1 con Indonesia en su último amistoso de preparación previo al mundial. Cortesía: FEPAFUT.

    La selección Sub-17 de fútbol de Panamá cerró su serie de amistosos de preparación para la Copa del Mundo Catar 2025 empatando 1-1 con Indonesia en Dubái. El gol istmeño lo hizo Estevis López de penal.

    +info

    César Aguilar celebra la clasificación: ‘Es uno de los logros más importantes del club’Panamá sumó 25 medallas, destacando en boxeo y levantamiento de pesasLa NBA aprueba la venta de Los Angeles Lakers a Mark WalterBaja sensible para Panamá Sub-17: Altamirano queda fuera del Mundial

    Los primeros minutos fueron de estudio mutuo entre dos equipos que nunca se habían enfrentado. Panamá tomó la iniciativa desde el arranque, cuando en el minuto 13 un remate de Pablo Aranda salió desviado. Dos minutos después, la Rojita volvió a intentar por medio de Moisés Richards, quien no logró rematar con claridad.

    Panamá Sub-17 cierra su gira con empate ante Indonesia
    Moisés Richards disputa el balón con un jugador de Indonesia. Cortesía: FEPAFUT.

    Indonesia tuvo su primer aviso en el minuto 27, pero el arquero Adamir Aparicio intervino con una gran atajada para prevenir el primer tanto rival. En el minuto 29, apenas dos minutos después, Panamá tuvo un nuevo intento por medio de un disparo de Estevis López y un cabezazo de Richards.

    La segunda ocasión de los asiáticos llegó al minuto 31, pero nuevamente intervino Aparicio de forma oportuna.

    La insistencia panameña a lo largo de la primera parte finalmente rindió frutos en el minuto 41, cuando Estevis López marcó desde el punto penal para darle el 1-0 a Panamá al terminar la primera parte.

    Panamá Sub-17 cierra su gira con empate ante Indonesia
    Estevis López controla el balón ante la mirada de Joseph Pacheco. Cortesía: FEPAFUT.

    El complemento comenzó de la misma forma que el primer tiempo, con Panamá intentando pero sin lograr anotar. Joseph Pacheco dio el primer aviso en el minuto 54 con un remate por encima del arquero.

    Siete minutos después, en el minuto 61, Indonesia igualó las acciones desde los 12 pasos. Con el partido empatado, el director técnico Leonardo Pipino empezó a mover el banquillo.

    Adrián Olivardía y Renso Reyes entraron por Gerson Gordón y Stephen Domínguez en el minuto 64, mientras que Jordan Robles lo hizo por Josimar Insturaín en el 69.

    Panamá Sub-17 cierra su gira con empate ante Indonesia
    Renso Reyes domina el balón frente a Indonesia. Cortesía: FEPAFUT.

    El resto del encuentro se disputó principalmente en el medio del campo, sin sobresaltos en las zagas de ambos equipos. Indonesia tuvo una última chance en el minuto 86, pero nuevamente Aparicio se vistió de héroe y evitó el gol rival, sellando el empate 1-1 final.

    Panamá Sub-17 cierra su gira con empate ante Indonesia
    Adrián Olivardía al momento que da un pase en el partido frente a Indonesia. Cortesía: FEPAFUT.

    La Rojita está programada para viajar a Doha este sábado 1 de noviembre desde Dubái.Su debut mundialista será el miércoles 5 de noviembre ante la República de Irlanda.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • Túnel de la Línea 3 tiene un 53% de avance y el Metro se prepara para hacer pruebas estáticas con trenes. Leer más
    • Nueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad. Leer más
    • Primer pago del Concurso General de Becas 2025: escuelas habilitadas el 27 de octubre. Leer más
    • Panamá vs Costa Rica: Final de oro en los Juegos Centroamericanos. Leer más
    • Panamá suscribirá préstamo por $350 millones para financiar el presupuesto y mejorar el sistema de pensiones de la CSS. Leer más