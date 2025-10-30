Panamá Sub-17 cierra su gira con empate ante Indonesia

La selección Sub-17 de fútbol de Panamá cerró su serie de amistosos de preparación para la Copa del Mundo Catar 2025 empatando 1-1 con Indonesia en Dubái. El gol istmeño lo hizo Estevis López de penal.
Los primeros minutos fueron de estudio mutuo entre dos equipos que nunca se habían enfrentado. Panamá tomó la iniciativa desde el arranque, cuando en el minuto 13 un remate de Pablo Aranda salió desviado. Dos minutos después, la Rojita volvió a intentar por medio de Moisés Richards, quien no logró rematar con claridad.
Indonesia tuvo su primer aviso en el minuto 27, pero el arquero Adamir Aparicio intervino con una gran atajada para prevenir el primer tanto rival. En el minuto 29, apenas dos minutos después, Panamá tuvo un nuevo intento por medio de un disparo de Estevis López y un cabezazo de Richards.
La segunda ocasión de los asiáticos llegó al minuto 31, pero nuevamente intervino Aparicio de forma oportuna.
La insistencia panameña a lo largo de la primera parte finalmente rindió frutos en el minuto 41, cuando Estevis López marcó desde el punto penal para darle el 1-0 a Panamá al terminar la primera parte.
El complemento comenzó de la misma forma que el primer tiempo, con Panamá intentando pero sin lograr anotar. Joseph Pacheco dio el primer aviso en el minuto 54 con un remate por encima del arquero.
Siete minutos después, en el minuto 61, Indonesia igualó las acciones desde los 12 pasos. Con el partido empatado, el director técnico Leonardo Pipino empezó a mover el banquillo.
Adrián Olivardía y Renso Reyes entraron por Gerson Gordón y Stephen Domínguez en el minuto 64, mientras que Jordan Robles lo hizo por Josimar Insturaín en el 69.
El resto del encuentro se disputó principalmente en el medio del campo, sin sobresaltos en las zagas de ambos equipos. Indonesia tuvo una última chance en el minuto 86, pero nuevamente Aparicio se vistió de héroe y evitó el gol rival, sellando el empate 1-1 final.
La Rojita está programada para viajar a Doha este sábado 1 de noviembre desde Dubái.Su debut mundialista será el miércoles 5 de noviembre ante la República de Irlanda.