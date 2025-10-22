Panamá Sub-17 inicia el campamento para la Copa del Mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol Sub-17 de Panamá ya se encuentra en territorio árabe, donde realizará un campamento de preparación de 10 días antes de su participación en la Copa Mundial Sub-17 Catar 2025, que se disputará del 3 al 27 de noviembre.

El grupo, dirigido por Leonardo Pipino, partió el lunes desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con escala en Estambul, Turquía, antes de llegar a Dubái, sede del campamento previo al torneo.

¡LLEGAMOS A DUBÁI! #PanamáSub17🇵🇦 ya se encuentra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde realizará un campamento con tres amistosos antes de llegar a Catar para jugar la Copa Mundial de la FIFA.



📝 https://t.co/RjJnRgwlGA #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/kxkKElmzPu — FEPAFUT (@fepafut) October 22, 2025

El equipo cumplirá su primer entrenamiento nocturno para aclimatarse a las condiciones del clima en Emiratos Árabes Unidos, donde continuará con sesiones tácticas y físicas antes de disputar tres partidos de preparación.

El calendario de amistosos incluye compromisos frente a Burkina Faso (24 de octubre), Uganda (26 de octubre) e Indonesia (30 de octubre), todos también clasificados al Mundial Sub-17.

Tras esta etapa, la delegación panameña viajará el 1 de noviembre hacia Doha, Catar, donde afinará los últimos detalles de su preparación antes del debut.

Panamá iniciará su participación el 5 de noviembre ante Irlanda en la cancha 3 del Aspire Zone, en Doha. Su segundo encuentro será el 8 de noviembre frente a Paraguay (cancha 4), y cerrará la fase de grupos el 11 de noviembre ante Uzbekistán (cancha 1).

¡RUMBO AL CAMPAMENTO MUNDIALISTA! ✈️#PanamáSub17🇵🇦 inicia su viaje rumbo a los Emiratos Árabes Unidos, donde jugará tres amistosos antes de llegar a Catar para jugar la Copa Mundial de la FIFA.



¡Buen viaje, muchachos!#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/PoAqdsoJlK — FEPAFUT (@fepafut) October 20, 2025

El técnico Pipino confirmó la lista de 21 jugadores que representarán al país en el certamen mundialista:

Porteros: Adamir Aparicio (Plaza Amador), David Bonilla (Panamá City FC) y Daniel Giannoti (Tauro FC).

Defensas: Anthony Ramos (Plaza Amador), Joseph Pacheco (Plaza Amador), Shayron Stewart (Bocas FC), Héctor Brias (Fortaleza), Renso Reyes (CAI), Abraham Salinas (Plaza Amador), Stephen Domínguez (Sporting SM) y Josimar Palacios (Sporting SM).

Volantes: Pablo Aranda (Sporting SM), Estevis López (Academia Costa del Este), Adrián Olivardía (Tauro FC), Gerson Gordón (Bocas FC), Jossimar Insturain (Tauro FC), Héctor Guerra (CAI), Edgardo Tovares (Plaza Amador) y Moisés Richards (Sporting SM).

Delanteros: Abraham Altamirano (CAI) y Jordan Robles (Alianza FC).