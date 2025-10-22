Panamá, 22 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mundial Sub-17

    Panamá Sub-17 inicia el campamento para la Copa del Mundo

    Humberto Cornejo
    Panamá Sub-17 inicia el campamento para la Copa del Mundo
    Jugadores de la selección de Panamá toman el bus al llegar a Emiratos Árabes Unidos. Foto: Cortesía/FPF

    La selección de fútbol Sub-17 de Panamá ya se encuentra en territorio árabe, donde realizará un campamento de preparación de 10 días antes de su participación en la Copa Mundial Sub-17 Catar 2025, que se disputará del 3 al 27 de noviembre.

    El grupo, dirigido por Leonardo Pipino, partió el lunes desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con escala en Estambul, Turquía, antes de llegar a Dubái, sede del campamento previo al torneo.

    El equipo cumplirá su primer entrenamiento nocturno para aclimatarse a las condiciones del clima en Emiratos Árabes Unidos, donde continuará con sesiones tácticas y físicas antes de disputar tres partidos de preparación.

    El calendario de amistosos incluye compromisos frente a Burkina Faso (24 de octubre), Uganda (26 de octubre) e Indonesia (30 de octubre), todos también clasificados al Mundial Sub-17.

    Tras esta etapa, la delegación panameña viajará el 1 de noviembre hacia Doha, Catar, donde afinará los últimos detalles de su preparación antes del debut.

    Panamá iniciará su participación el 5 de noviembre ante Irlanda en la cancha 3 del Aspire Zone, en Doha. Su segundo encuentro será el 8 de noviembre frente a Paraguay (cancha 4), y cerrará la fase de grupos el 11 de noviembre ante Uzbekistán (cancha 1).

    El técnico Pipino confirmó la lista de 21 jugadores que representarán al país en el certamen mundialista:

    Porteros: Adamir Aparicio (Plaza Amador), David Bonilla (Panamá City FC) y Daniel Giannoti (Tauro FC).

    Defensas: Anthony Ramos (Plaza Amador), Joseph Pacheco (Plaza Amador), Shayron Stewart (Bocas FC), Héctor Brias (Fortaleza), Renso Reyes (CAI), Abraham Salinas (Plaza Amador), Stephen Domínguez (Sporting SM) y Josimar Palacios (Sporting SM).

    Volantes: Pablo Aranda (Sporting SM), Estevis López (Academia Costa del Este), Adrián Olivardía (Tauro FC), Gerson Gordón (Bocas FC), Jossimar Insturain (Tauro FC), Héctor Guerra (CAI), Edgardo Tovares (Plaza Amador) y Moisés Richards (Sporting SM).

    Delanteros: Abraham Altamirano (CAI) y Jordan Robles (Alianza FC).

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista. Leer más
    • La Asamblea aprueba reforma penal que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas. Leer más
    • Fallece el empresario Juan Francisco Kiener. Leer más
    • Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre: conozca cómo participar. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Panamá sigue viva: lo que necesita para clasificar al Mundial. Leer más
    • Carrera de Medicina en la UP: cómo se seleccionan los 200 estudiantes. Leer más