Panamá Sub-17 se despide del Mundial con una dura derrota ante Uzbekistán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección Sub-17 de Panamá se despidió este martes 11 de noviembre del Mundial Sub-17 de Catar 2025 con una dura derrota por 6-1 ante Uzbekistán, en el estadio Aspire Zone de Doha.

El equipo dirigido por Leonardo Pipino mostró carácter en el primer tiempo, pero terminó superado ampliamente por la efectividad del conjunto asiático, que selló el marcador en una segunda parte arrolladora.

¡FINAL DEL PARTIDO 📣! #PanamáSub17🇵🇦 cae ante Uzbekistán 🇺🇿 en el cierre de la fase de grupos, y se despide del Mundial Sub17 🏆.



Por los nuestros anotó Joseph Pacheco.



🇺🇿 6-1 🇵🇦



🏟️ Aspire Zone

📺 @tvmaxdeportes , @deportes_rpc y @TigoSportsPA #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/mIeG5oXl9d — FEPAFUT (@fepafut) November 11, 2025

El partido comenzó con una oportunidad inmejorable para Panamá. A los 21 minutos, Estevis López tuvo la ocasión de adelantar al equipo desde el punto penal, pero el guardameta uzbeko adivinó su disparo al lanzarse a su mano derecha. El fallo no desanimó a los panameños, que mantuvieron el orden, la intensidad y el control del balón durante buena parte del primer tiempo.

A los 41’, Panamá generó su segunda jugada clara y, en el 45+1’, un potente tiro libre de López obligó a una gran intervención del portero rival, que evitó la caída de su arco. La Rojita se fue al descanso con la sensación de haber hecho un buen trabajo, pero sin la recompensa del gol.

Segundo tiempo

El panorama cambió radicalmente en el complemento. Abubakir Shukurullaev abrió el marcador al 48’ con un certero cabezazo en el corazón del área, y apenas cinco minutos más tarde, Sadriddin Khasanov amplió la ventaja (53’) tras una gran jugada colectiva por la banda derecha.

Con Panamá volcada al ataque, Sayfiddin Sodikov aprovechó al 68’ para poner el 3-0 y sentenciar prácticamente el partido. En el tramo final, Uzbekistán no bajó el ritmo y aumentó la diferencia con tantos de Dzhamshidbek Rustamov (90+1’), Asilbeck Aliev (90+4’) y Abdusama Saidov (90+7’, de penal).

Aun con el marcador en contra, la selección panameña no dejó de intentarlo. En el 90+8’, Joseph Pacheco descontó tras una buena combinación con Moisés Cedeño, cerrando el encuentro con una acción que reflejó el espíritu de lucha del equipo.

Pacheco fue uno de los jugadores más regulares de La Rojita en este certamen.

Con este resultado, Panamá culmina su participación mundialista con tres derrotas consecutivas ante Irlanda (1-4), Paraguay (1-2) y Uzbekistán (1-5). Irlanda terminó líder con 7 puntos, seguida por Uzbekistán con 6 y Paraguay con 4.

Más allá del resultado, la experiencia servirá como aprendizaje para una generación que mostró entrega y momentos de buen fútbol, pese a la exigencia del torneo y el nivel de sus rivales.