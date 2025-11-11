Panamá, 11 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Panamá Sub-17 se despide del Mundial con una dura derrota ante Uzbekistán

    Humberto Cornejo
    Panamá Sub-17 se despide del Mundial con una dura derrota ante Uzbekistán
    Estevis López intenta sacar un remate con la fuerte marca de Uzbekistán. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección Sub-17 de Panamá se despidió este martes 11 de noviembre del Mundial Sub-17 de Catar 2025 con una dura derrota por 6-1 ante Uzbekistán, en el estadio Aspire Zone de Doha.

    El equipo dirigido por Leonardo Pipino mostró carácter en el primer tiempo, pero terminó superado ampliamente por la efectividad del conjunto asiático, que selló el marcador en una segunda parte arrolladora.

    El partido comenzó con una oportunidad inmejorable para Panamá. A los 21 minutos, Estevis López tuvo la ocasión de adelantar al equipo desde el punto penal, pero el guardameta uzbeko adivinó su disparo al lanzarse a su mano derecha. El fallo no desanimó a los panameños, que mantuvieron el orden, la intensidad y el control del balón durante buena parte del primer tiempo.

    A los 41’, Panamá generó su segunda jugada clara y, en el 45+1’, un potente tiro libre de López obligó a una gran intervención del portero rival, que evitó la caída de su arco. La Rojita se fue al descanso con la sensación de haber hecho un buen trabajo, pero sin la recompensa del gol.

    Segundo tiempo

    El panorama cambió radicalmente en el complemento. Abubakir Shukurullaev abrió el marcador al 48’ con un certero cabezazo en el corazón del área, y apenas cinco minutos más tarde, Sadriddin Khasanov amplió la ventaja (53’) tras una gran jugada colectiva por la banda derecha.

    Con Panamá volcada al ataque, Sayfiddin Sodikov aprovechó al 68’ para poner el 3-0 y sentenciar prácticamente el partido. En el tramo final, Uzbekistán no bajó el ritmo y aumentó la diferencia con tantos de Dzhamshidbek Rustamov (90+1’), Asilbeck Aliev (90+4’) y Abdusama Saidov (90+7’, de penal).

    Aun con el marcador en contra, la selección panameña no dejó de intentarlo. En el 90+8’, Joseph Pacheco descontó tras una buena combinación con Moisés Cedeño, cerrando el encuentro con una acción que reflejó el espíritu de lucha del equipo.

    Pacheco fue uno de los jugadores más regulares de La Rojita en este certamen.

    Con este resultado, Panamá culmina su participación mundialista con tres derrotas consecutivas ante Irlanda (1-4), Paraguay (1-2) y Uzbekistán (1-5). Irlanda terminó líder con 7 puntos, seguida por Uzbekistán con 6 y Paraguay con 4.

    Más allá del resultado, la experiencia servirá como aprendizaje para una generación que mostró entrega y momentos de buen fútbol, pese a la exigencia del torneo y el nivel de sus rivales.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las tres fincas cauteladas a Gaby Carrizo tienen un valor de $1,500. Leer más
    • $382 millones y una concesión por 21 años para ampliar y mantener las vías del Centenario y la Autopista Panamá–La Chorrera. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo terminan las clases según el Meduca. Leer más
    • Estados Unidos envía tropas para entrenarse en la selva panameña. Leer más
    • Tocumen confirma interés de dos empresas en la concesión de aeropuertos regionales. Leer más
    • Ahora puedes recargar la tarjeta del metro y metrobus con Yappy desde la app A2-20. Leer más