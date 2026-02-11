Panamá, 11 de febrero del 2026

    Panamá Sub-17 sella su boleto al Mundial Catar 2026

    La selección de Felipe Baloy derrotó 4-1 a Nicaragua, en el estadio Rommel Fernández, en el último partido del grupo B.

    Humberto Cornejo
    Panamá Sub-17 sella su boleto al Mundial Catar 2026
    Jugadores panameños celebran la victoria y la clasificación a la Copa del Mundo. Foto: Carlos Vidal

    La Selección Sub-17 de Panamá escribió otra página dorada en su historia al derrotar este martes 10 de febrero por marcador de 4-1 a Nicaragua y asegurar su clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, en una noche vibrante en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

    El equipo dirigido por Felipe Baloy selló el boleto con autoridad y completó una fase perfecta tras vencer previamente a Dominica (6-1) y Anguila (6-0), confirmando su dominio absoluto del grupo.

    Desde el pitazo inicial, la Rojita dejó claro que no especularía. Apenas al minuto 3 avisó con peligro en un tiro de esquina y, segundos después, Lucas Norte comenzó a marcar el camino.

    Panamá Sub-17 sella su boleto al Mundial Catar 2026
    Thiago Chalmers festeja el cuarto gol de Panamá. Foto: Carlos Vidal

    Al 6’, el mediocampista sacó un potente disparo desde fuera del área para el 1-0 y desató la euforia en el Rommel. El Mundial empezaba a asomarse en el horizonte.

    Panamá no bajó la intensidad. Controló el balón, impuso el ritmo y, al minuto 10, amplió la ventaja. Estevis López y Jossimar Insturaín se combinaron con precisión, y fue Insturaín quien definió con categoría para el 2-0. Era un concierto de fútbol del equipo istmeño: dinámico, vertical y contundente.

    Nicaragua intentó reaccionar y, al 18’, estrelló un balón en el travesaño tras un gran cobro de Mario Montenegro, pero la respuesta panameña fue inmediata.

    Al 32’, Estevis López tomó el balón en el mediocampo, eludió rivales y sacó un tremendo disparo para el 3-0. Golazo y golpe casi definitivo antes del descanso.

    La primera mitad concluyó con dominio claro de Panamá, que quedó a 45 minutos de concretar su quinta participación mundialista.

    En la segunda parte, el guion no cambió. Panamá siguió ordenado, sólido en defensa y peligroso en ataque. Nicaragua logró descontar al minuto 67, por intermedio de Brayan Corea, pero el tanto no alteró la superioridad canalera.

    Stephen Domínguez mostró elegancia y personalidad en el fondo, mientras el equipo administraba la ventaja con inteligencia. Alexander Tull estuvo cerca del cuarto tanto al 74’, y el premio llegó al 83’. Thiago Chalmers se elevó dentro del área y, con un certero cabezazo, puso el 4-1 definitivo. Fue su quinto gol del torneo, confirmándose como una de las grandes figuras del certamen.

    Panamá Sub-17 sella su boleto al Mundial Catar 2026
    Jugadores panameños saludan y celebran con sus familiares la clasificación mundialista. Foto: Carlos Vidal

    El pitazo final al minuto 90 desató la celebración. Panamá gusta, gana y golea. Clasificada con paso perfecto y con un fútbol convincente, la selección de Felipe Baloy representará al país por quinta vez en una Copa del Mundo Sub-17, tras sus participaciones en México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013, Singapur 2023 y Catar 2025.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

