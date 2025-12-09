Panamá Sub-19 golea 3-0 a Honduras y avanza a la gran final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol sub-19 de Panamá derrotó 3-0 a la de Honduras en el cierre de la fase de grupos del Torneo Uncaf FIFA Forward Sub-19, que se celebra en la ciudad de Panamá. El partido se llevó a cabo en el COS Sports Plaza de Metropark.

Panamá entró al partido con el conocimiento de que solamente una victoria les permitiría disputar el partido por el campeonato del certamen, debido a la diferencia de goles favorable que mantenían los hondureños. En sus dos primeros encuentros, los catrachos habían derrotado a Nicaragua (2-0) y a Cuba (6-1).

Honduras arrancó presionando la zaga protegida por el arquero panameño Alberto Ruiz, inclinando la cancha a su favor. Su primera oportunidad de gol llegó al minuto 13, cuando un remate desde fuera del área fue apenas desviado por un defensor.

El enfoque ofensivo de los catrachos eventualmente les pasó factura en defensa. Panamá abrió el marcador en su primera oportunidad, cuando Josué Vergara anotó con un potente disparo al minuto 22 para el 1-0.

Los jugadores de Panamá celebran el primer gol del equipo anotado por Josué Vergara. LP / Elysée Fernández.

La tónica del encuentro no cambió y los hondureños siguieron presionando, buscando con ansias el gol del empate. Panamá se enfocó en mantener su solidez defensiva e intentar aumentar la ventaja apostando al contragolpe.

Si bien Honduras tuvo mayor dominio del balón durante la primera parte, Panamá generó las mejores ocasiones. En el minuto 45, Mijahir Jiménez probó con un potente disparo que salió apenas desviado, y poco después volvió a intentar de cabeza, pero nuevamente sin dirección al arco.

Con lo justo, el conjunto canalero se fue al descanso con una ventaja mínima tras unos primeros 45 minutos de mucho roce.

Josué Vergara anotó el primer gol de Panamá del partido ante Honduras. LP / Elysée Fernández.

El ritmo del partido cambió por completo en la segunda parte. Los hondureños, urgidos de un gol para mantenerse con vida, se lanzaron al ataque, dejando espacios que los istmeños intentaron aprovechar.

La primera oportunidad del complemento para los dirigidos por Felipe Baloy llegó al minuto 55, con un remate de media distancia de Ernesto Gómez que el arquero apenas pudo desviar.

Ernesto Gómez (izq.) de Panamá disputa el balón con Yochua Palacios (der.) de Honduras. LP / Elysée Fernández.

Panamá trató nuevamente seis minutos después, cuando Klissman De Gracia disparó desde fuera del área, pero su intento salió desviado. Tres minutos más tarde, Honduras tuvo su primera ocasión del complemento: la pelota picó varias veces en el área chica, pero Alberto Ruiz logró despejar antes de un posible remate rival.

Un minuto después, Ángel James lanzó un tiro libre al área chica, pero el delantero panameño que lo recibió no logró conectar bien. En el minuto 73, un tiro libre de Jeffrey Ramos fue directo a las manos del arquero canalero.

Felipe Baloy (der.) le da indicaciones a Ángel James (izq.)

Al minuto 75, Estevis López, jugador de la Academia Costa del Este y actualmente en las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate argentino, ingresó por Ángel James.

Al minuto 76, los catrachos intentaron nuevamente mediante pelota parada, cuando un tiro libre de Jaidyn Contreras se fue apenas desviado. Poco a poco, Honduras volvía a inclinar la cancha mientras Panamá se quedaba sin respuestas.

Antony Perea (der.) de Panamá disputa el balón con Jaidyn Contreras (izq.) de Honduras. LP / Elysée Fernández.

En el momento en que el conjunto local más lo necesitaba, apareció el recién ingresado Estevis López, quien con un fuerte disparo desde fuera del área marcó el 2-0 y sentenció el partido.

Estevis López (cen.) anotó el segundo gol de Panamá, que selló el triunfo para el equipo istmeño. LP / Elysée Fernández.

Los panameños sellaron el partido y la goleada en el minuto 90, con un golazo de Moisés Richards tras una asistencia de Simao Garcés.

El número 20 de la selección de Panamá, Moisés Richards, anotó el tercer gol, que selló la goleada por 3-0 a favor de Panamá en el minuto 90. LP / Elysée Fernández.

Con el triunfo, Panamá cerró una fase de grupos perfecta, anotando seis goles y sin recibir ninguno. Este jueves disputará la final ante Costa Rica, que derrotó 2-1 a Guatemala.

El partido está programado para las 3:00 p.m. en el COS Sports Plaza de Metropark.