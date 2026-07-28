Panamá Sub-20 busca recomponer su camino ante Jamaica tras un debut adverso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección, dirigida por Mike Stump, cayó 3-0 frente a Canadá y ocupa el último lugar del Grupo C. El encuentro de este miércoles será clave para recuperar terreno en el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

La selección masculina Sub-20 de Panamá inició este lunes su proceso de recuperación con la mirada puesta en Jamaica, rival al que enfrentará este miércoles 29 de julio, desde las 3:00 p.m. (hora panameña), en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, México.

El conjunto dirigido por Mike Stump afrontará la segunda jornada del Grupo C tras caer 3-0 frente a Canadá en su estreno en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

Canadá encarriló el encuentro en los primeros 14 minutos

Emrick Fotsing abrió el marcador de cabeza al minuto 9 y Liam Mackenzie amplió la ventaja al convertir un penal al 14.

Panamá se quedó con diez jugadores en el 45+2, cuando el capitán Oliver Campos recibió su segunda tarjeta amarilla.

Fotsing completó su doblete al 90+5.

Marius Aiyenero y Emrick Fotsing de Canadá celebran un gol este domingo, en un partido del Campeonato sub-20 de la Concacaf entre Panamá y Canadá. EFE/ Hilda Ríos

El resultado dejó a Panamá en el cuarto lugar del Grupo C, sin puntos, sin goles a favor y con tres en contra.

Canadá encabeza la clasificación con tres unidades y una diferencia de goles de +3, seguido por Jamaica, también con tres puntos, pero con +1. Honduras ocupa la tercera posición, sin unidades y con −1.

Jamaica llegará tras imponerse 2-1 a Honduras

Jahmarie Nolan adelantó al conjunto caribeño al minuto 22, Víctor Salazar igualó para los hondureños al 75 y Brandon Bent marcó el gol del triunfo de Jamaica al 90+5.

El equipo caribeño se clasificó para el torneo tras ganar sus cinco partidos de la fase clasificatoria, en la que Nolan fue su máximo goleador con cinco anotaciones.

Brandon Bent de Jamaica celebra un gol este domingo, en un partido del Campeonato Sub-20 de la Concacaf entre Honduras y Jamaica. EFE/ Hilda Ríos

Aunque el panorama es desfavorable, Panamá mantiene opciones de avanzar.

Los dos primeros equipos de cada grupo y los dos mejores terceros clasificarán a los cuartos de final.

La derrota por 0-3 en el debut, sin embargo, redujo su margen de error y obliga al equipo a sumar ante Jamaica.

Durante la jornada, los titulares ante Canadá realizaron trabajos de recuperación en la piscina, mientras que los futbolistas que comenzaron como suplentes (incluidos quienes ingresaron durante el segundo tiempo) completaron una sesión de gimnasio.

Jugadores de la selección sub-20 realizaron trabajos de recuperación en la piscina, como parte de la preparación para el duelo del miércoles frente a Jamaica. Foto: Cortesía/Fepafut.

El cuerpo técnico también programó una sesión de análisis de video para revisar los errores del estreno y comenzar a preparar la estrategia ante Jamaica.

Panamá cayó en su debut ante Canadá 3-0. EFE/ Hilda Ríos

El plantel volverá a la cancha este martes desde las 9:00 a.m. para completar su último entrenamiento antes del compromiso frente a Jamaica.

Después del duelo ante el conjunto jamaiquino, Panamá cerrará la fase de grupos el sábado 1 de agosto frente a Honduras, desde las 8:00 p.m. (hora panameña), nuevamente en el Estadio Universitario BUAP.

El objetivo inmediato de Panamá es avanzar a los cuartos de final, instancia en la que una victoria le aseguraría uno de los cuatro cupos de Concacaf para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.