Panamá Sub-20 cae ante Canadá en su debut en el Premundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo dirigido por Mike Stump perdió 0-3 frente a Canadá en el estadio Universitario BUAP, en el inicio del Campeonato Sub-20 de Concacaf.

La selección Sub-20 de Panamá inició su camino en el Campeonato Sub-20 de Concacaf con una derrota por 0-3 frente a Canadá, en el estadio Universitario BUAP, en Puebla, México.

El conjunto dirigido por Mike Stump arrancó con buen ritmo, disputando el control del balón en la zona media e intentando atacar con transiciones rápidas. Su primera llegada clara se produjo al minuto 7, cuando Raheen Cuello logró imponerse físicamente y quedó frente al arco, pero su disparo se marchó por encima.

Canadá respondió de inmediato y golpeó con eficacia. Al minuto 9, Emrick Fotsing aprovechó un tiro de esquina para conectar de cabeza dentro del área y abrir el marcador. El impacto fue inmediato, ya que al 14, Liam Mackenzie amplió la ventaja desde el punto penal, colocando el 0-2 y complicando el panorama para los panameños.

Antes del descanso, Panamá intentó reaccionar y volvió a generar peligro con Cuello, quien nuevamente quedó en posición favorable, aunque sin éxito en la definición. Poco después, la situación se agravó con la expulsión del defensor Oliver Campos tras una fuerte falta, dejando al equipo en inferioridad numérica.

En el complemento, la Rojita trató de recomponerse, pero la desventaja en el marcador y el jugador de menos limitaron su capacidad ofensiva. Canadá, con mayor control, manejó los tiempos del partido y generó opciones para ampliar la diferencia, aunque sin concretar durante buena parte del segundo tiempo.

Ya en el tiempo añadido, Fotsing (90+5) volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche y sellar el definitivo 0-3, asegurando una victoria sólida para el conjunto canadiense.

Tras este resultado, Panamá buscará recuperarse en su próximo compromiso frente a Jamaica el miércoles 29 de julio, antes de cerrar la fase de grupos el sábado 1 de agosto ante Honduras, ambos encuentros en el mismo escenario.

En este torneo, los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final, mientras que los cuatro semifinalistas asegurarán su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 2027.