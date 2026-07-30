Panamá Sub-20 de baloncesto va por la final ante México en Santo Domingo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sofía Ponce y Lia González destacaron la capacidad de reacción del equipo en la fase de grupos y coincidieron en que la clave será mantener la intensidad defensiva y una mentalidad ganadora para avanzar.

La selección femenina Sub-20 de Panamá buscará este viernes su boleto a la final del torneo de baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando se mida ante México en la ronda de semifinales.

El quinteto istmeño aseguró su clasificación tras una sólida actuación en la fase de grupos, que cerró el miércoles con una victoria de 72-41 sobre Nicaragua. Con ese resultado, Panamá terminó la primera ronda con marca de 2-1, luego de sus triunfos ante Costa Rica (70-29) y Nicaragua, y una derrota frente a Puerto Rico (70-61).

El duelo de semifinales está programado para las 6:00 p.m. en la Arena Banreservas, donde el equipo nacional intentará dar un paso más hacia la lucha por la medalla de oro. En la otra llave, Puerto Rico enfrentará a República Dominicana.

Tras el triunfo que selló la clasificación, Sofía Ponce destacó la capacidad de reacción del equipo, especialmente en el aspecto defensivo.

“En algunos momentos nos dormíamos en la defensa, pero rápidamente el coach nos mandaba a recuperarnos, nosotras también en conjunto hablándonos y diciéndonos a quién tenemos, ayudar y todo eso pues fue lo que nos ayudó a ajustar muy bien la defensa”, manifestó Ponce.

La jugadora también resaltó la mentalidad competitiva con la que el equipo afrontará el compromiso ante México.

“Venimos preparadas, no le tenemos miedo a nadie. Panamá siempre ha sido un equipo muy aguerrido, un equipo que nunca se rinde, un equipo que pelea hasta el final y así mismo vamos a hacer, así mismo vamos a representar al país duro, con fuerza y con ese hambre de ganar”, añadió.

Por su parte, Lia González valoró la actitud del grupo en el partido clave ante Nicaragua, donde no había margen de error.

“La mentalidad era todo o nada, pues obviamente si perdíamos nos quedábamos, así que era o matar o morir y pues obviamente le dimos con todo”, expresó González.

Además, subrayó la importancia del enfoque mental de cara a la semifinal.

“La mentalidad es muy importante, obviamente pues la cabeza es lo que controla todo y yo siento que si vamos con una mentalidad positiva y ganadora, yo siento que pues tenemos el equipo para ganar a México”, añadió.