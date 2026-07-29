Panamá Sub-20 deja escapar una ventaja de dos goles y empata con Jamaica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección panameña ganaba 2-0 al descanso, pero Jamaica reaccionó en el complemento y consiguió el 2-2 definitivo al minuto 90+6.

La selección Sub-20 de Panamá dejó escapar una ventaja de dos goles y empató 2-2 frente a Jamaica este miércoles 29 de julio, en el estadio Universitario BUAP de Puebla, en la segunda jornada del Grupo C del Campeonato Sub-20 de Concacaf.

El conjunto panameño, que venía de caer 3-0 ante Canadá en su debut, completó una primera mitad efectiva y se marchó al descanso con dos goles de ventaja.

Sin embargo, Jamaica reaccionó en el complemento y rescató el empate en los minutos finales.

Moisés Richards abrió el marcador para Panamá en el minuto 13, tras una asistencia de Gerson Gordón.

Nueve minutos después, Gordón pasó de asistidor a goleador y marcó el 0-2 en el minuto 22, tras un pase de Carlos Rodríguez.

Panamá estuvo cerca de ampliar su ventaja antes del descanso.

Ernesto Gómez envió el balón al fondo de la red en el minuto 39, pero la anotación fue anulada tras la revisión del VAR.

Así, el marcador se mantuvo 0-2 al término de la primera mitad.

Jamaica realizó cuatro sustituciones al inicio del complemento y recortó la diferencia en el minuto 62 con un gol de Jahmarie Nolan.

Panamá respondió con tres cambios en el minuto 68. Edmilson González, Luis Gómez y Reynaldo Graham ingresaron por Richards, Shayron Stewart y Gordón, respectivamente.

En el minuto 78, Simao Garcés y Joseph Choy sustituyeron a Carlos Rodríguez y Raheen Cuello.

Panamá conservó la ventaja hasta el tiempo añadido, pero no pudo asegurar su primera victoria del torneo.

Jaquan Brown anotó el empate en el minuto 90+6 y selló el 2-2 definitivo.

Jamaica tuvo el 59 % de la posesión, frente al 41 % de Panamá.

El conjunto jamaiquino realizó 10 remates, seis de ellos a puerta, mientras que Panamá registró ocho disparos, de los cuales solo dos fueron entre los tres postes. Ambos terminaron en gol.

El conjunto caribeño también mostró mayor precisión en la circulación del balón: completó 310 de 378 pases, para una efectividad del 82 %.

Panamá acertó 196 de sus 261 envíos, para una precisión del 75 %. Ambos equipos generaron seis pases clave.

En el apartado de goles esperados, Jamaica registró 0.92, mientras que Panamá alcanzó 0.39.

Jamaica ejecutó cuatro tiros de esquina y Panamá, tres.

Raequan Campbell-Dennis disputa un balón con Reynaldo Graham este miércoles, durante un partido del Campeonato Sub-20 de la Concacaf entre Jamaica y Panamá. EFE/ Hilda Ríos

El guardameta Alberto Ruiz realizó cuatro atajadas.

Panamá cometió 18 faltas y recibió dos tarjetas amarillas. Shayron Stewart y Josué Wood fueron amonestados en los minutos 59 y 85, respectivamente.

Jamaica registró nueve infracciones y Jamone Lyle recibió la única amonestación del conjunto jamaiquino en el minuto 90+7.

No hubo expulsiones.

Con este resultado, Jamaica lidera provisionalmente el Grupo C con cuatro puntos.

Canadá suma tres unidades con un partido pendiente; Panamá ocupa la tercera posición con un punto y una diferencia de goles de −3, mientras que Honduras sigue sin unidades antes de enfrentar a Canadá.

Panamá ocupa provisionalmente la tercera posición del Grupo C con un punto, tras empatar 2-2 frente a Jamaica, líder con cuatro unidades. Foto: Concacaf.

La Rojita cerrará la fase de grupos ante Honduras el sábado 1 de agosto, a las 8:00 p.m. en el mismo escenario.

El encuentro será determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del campeonato.