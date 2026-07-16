Panamá, 16 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 16 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Premundial

    Panamá Sub-20 empata contra Pachuca en su preparación para el torneo Concacaf

    El conjunto de Mike Stump empató 1-1 ante un combinado juvenil del Pachuca en su primer amistoso de preparación en México, previo al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

    Humberto Cornejo
    Panamá Sub-20 empata contra Pachuca en su preparación para el torneo Concacaf
    El partido se disputó en las instalaciones de la Universidad del Fútbol, en Hidalgo, sede del conjunto del Pachuca. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección Sub-20 de Panamá inició su etapa de preparación en México con un empate 1-1 frente a un combinado Sub-21 y Sub-19 del Club Pachuca, en el primero de los dos partidos amistosos programados durante su campamento en territorio mexicano.

    El encuentro se disputó este jueves en las instalaciones de la Universidad del Fútbol, en Hidalgo, sede del conjunto del Pachuca, como parte del proceso de adaptación del equipo dirigido por el técnico Mike Stump previo al Campeonato Sub-20 de Concacaf.

    Panamá tomó la ventaja en el marcador por intermedio de Gerson Gordón, quien sorprendió con un potente remate desde larga distancia para colocar el 1-0 a favor del conjunto nacional.

    La respuesta del equipo local no tardó en llegar. El combinado juvenil del Pachuca encontró la igualdad antes del descanso con una anotación producto de un disparo de media distancia, estableciendo el 1-1 que se mantendría hasta el final del compromiso.

    Para la segunda mitad, el cuerpo técnico panameño realizó ajustes y el equipo enfrentó al conjunto Sub-19 del Pachuca. A pesar de los intentos de ambos equipos, el marcador permaneció sin modificaciones.

    Este compromiso forma parte de la preparación para el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, torneo que se disputará en México del 24 de julio al 9 de agosto y que entregará cuatro boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

    La selección nacional tendrá su segundo y último partido de preparación en Pachuca el próximo lunes 20 de julio, cuando se mida a un equipo de la Universidad del Fútbol que compite en la tercera categoría del fútbol mexicano.

    Tras completar este encuentro, Panamá continuará con sus entrenamientos en Pachuca hasta el viernes 24 de julio, fecha en la que viajará a Puebla, sede de sus tres partidos correspondientes a la fase de grupos del torneo.

    El debut del equipo panameño está programado para el domingo 26 de julio frente a Canadá, en la primera jornada del Grupo C, en un encuentro que se disputará a las 3:00 p.m. en el estadio Universitario BUAP, en Puebla.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Última Hora

    • 22:53 Camiseta que Pelé usó en final del Mundial de 1958 se subasta por 4,9 millones de dólares  Leer más
    • 22:40 Anyuri: La cantante fue víctima de un robo a mano armada en su casa y uno de los asaltantes lo confesó todo Leer más
    • 22:27 Orlando Mosquera entrena con el Al-Fayha y apunta a una nueva temporada tras el Mundial 2026 Leer más
    • 22:13 Aumentan a 4,930 los muertos por los terremotos del 24 junio en Venezuela Leer más
    • 22:00 Panamá Sub-20 empata contra Pachuca en su preparación para el torneo Concacaf Leer más
    • 22:00 Investigan a un operador de teleprónter de la Casa Blanca por ganar casi US$100.000 con apuestas sobre los discursos de Trump Leer más
    • 21:57 Cerró el emblemático restaurante chino Golden Unicorn Leer más
    • 21:44 Más de 200 mil estudiantes participan en simulacro nacional de emergencias Leer más
    • 21:41 Marie Claire: Le darán su último adiós mientras el detonante de su partida podría tomar otro giro Leer más
    • 21:37 DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco Leer más