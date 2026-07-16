Panamá Sub-20 empata contra Pachuca en su preparación para el torneo Concacaf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto de Mike Stump empató 1-1 ante un combinado juvenil del Pachuca en su primer amistoso de preparación en México, previo al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

La selección Sub-20 de Panamá inició su etapa de preparación en México con un empate 1-1 frente a un combinado Sub-21 y Sub-19 del Club Pachuca, en el primero de los dos partidos amistosos programados durante su campamento en territorio mexicano.

El encuentro se disputó este jueves en las instalaciones de la Universidad del Fútbol, en Hidalgo, sede del conjunto del Pachuca, como parte del proceso de adaptación del equipo dirigido por el técnico Mike Stump previo al Campeonato Sub-20 de Concacaf.

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Panamá tomó la ventaja en el marcador por intermedio de Gerson Gordón, quien sorprendió con un potente remate desde larga distancia para colocar el 1-0 a favor del conjunto nacional.

La respuesta del equipo local no tardó en llegar. El combinado juvenil del Pachuca encontró la igualdad antes del descanso con una anotación producto de un disparo de media distancia, estableciendo el 1-1 que se mantendría hasta el final del compromiso.

Para la segunda mitad, el cuerpo técnico panameño realizó ajustes y el equipo enfrentó al conjunto Sub-19 del Pachuca. A pesar de los intentos de ambos equipos, el marcador permaneció sin modificaciones.

Este compromiso forma parte de la preparación para el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, torneo que se disputará en México del 24 de julio al 9 de agosto y que entregará cuatro boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

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La selección nacional tendrá su segundo y último partido de preparación en Pachuca el próximo lunes 20 de julio, cuando se mida a un equipo de la Universidad del Fútbol que compite en la tercera categoría del fútbol mexicano.

Tras completar este encuentro, Panamá continuará con sus entrenamientos en Pachuca hasta el viernes 24 de julio, fecha en la que viajará a Puebla, sede de sus tres partidos correspondientes a la fase de grupos del torneo.

El debut del equipo panameño está programado para el domingo 26 de julio frente a Canadá, en la primera jornada del Grupo C, en un encuentro que se disputará a las 3:00 p.m. en el estadio Universitario BUAP, en Puebla.