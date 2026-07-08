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    Preparación

    Panamá Sub-20 empata empató en su primer amistoso contra Cuba

    El equipo de Mike Stump sigue ajustando detalles antes del Premundial y volverá a enfrentar a los cubanos el viernes.

    Humberto Cornejo
    Panamá Sub-20 empata empató en su primer amistoso contra Cuba
    Jugadores que partieron como titulares contra Cuba. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección Sub-20 de Panamá continúa afinando detalles en su camino hacia el Campeonato Sub-20 de Concacaf, luego de empatar 0-0 ante Cuba en el primero de dos partidos amistosos de preparación disputado este martes en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión, en Penonomé.

    Más allá del resultado, el encuentro forma parte del plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico panameño para llegar en las mejores condiciones al torneo clasificatorio que se disputará en México, donde estará en juego el boleto a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

    El conjunto dirigido por Mike Stump fue el equipo que generó las oportunidades más claras durante el compromiso, pero la falta de definición y la fortuna evitaron que pudiera reflejar su superioridad en el marcador.

    La primera ocasión importante llegó al minuto 30, cuando Raheen Cuello probó con un remate que terminó impactando el travesaño. En la segunda mitad, Panamá volvió a estar cerca de abrir el marcador por medio de Carlos Rodríguez, cuyo disparo de pierna izquierda al minuto 60 también se estrelló en el poste.

    El empate permitió al cuerpo técnico evaluar el funcionamiento del equipo y continuar corrigiendo aspectos antes del viaje a tierras mexicanas.

    Panamá y Cuba volverán a enfrentarse este viernes 10 de julio en el segundo y último amistoso de esta etapa de preparación, en una sede que será anunciada próximamente. Luego de ese compromiso, la delegación panameña viajará el domingo 12 de julio hacia Pachuca, México, donde realizará un campamento previo al inicio del Premundial.

    La selección Sub-20 de Panamá debutará el domingo 26 de julio frente a Canadá, en Puebla, en la primera jornada del Grupo C. El equipo nacional comparte zona también con otros rivales que buscarán avanzar a la cita mundialista juvenil.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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