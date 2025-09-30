Panamá, 30 de septiembre del 2025

    Copa del Mundo

    Panamá Sub-20 logra valioso empate ante Ucrania y sigue con vida en el Mundial

    Humberto Cornejo
    Gustavo Herrera celebra el gol con sus compañeros. EFE/ Adriana Thomasa

    La selección Sub-20 de Panamá consiguió este martes un valioso empate 1-1 ante Ucrania, en partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo B de la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025, resultado que le permite mantenerse con opciones de clasificación a los octavos de final.

    El conjunto dirigido por Jorge Dely Valdés venía de caer 3-2 ante Paraguay en su debut, por lo que estaba obligado a sumar frente al cuadro europeo para no comprometer sus aspiraciones. Ahora, con un punto en la tabla, los canaleros se jugarán la vida el próximo viernes ante Corea del Sur, en la última fecha de la fase de grupos.

    El duelo, disputado en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, tuvo un inicio cuesta arriba para Panamá. Hennadii Synchuk adelantó a Ucrania al minuto 6 desde el punto penal, tras un cobro que se repitió luego de que el portero panameño Cecilio Burgess detuviera el primer intento.

    A pesar del golpe temprano, la Rojita mostró carácter y determinación para equilibrar el partido. Los panameños crecieron con el paso de los minutos, ganando terreno y control en el mediocampo, especialmente con el empuje de Giovany Herbert y las proyecciones por la banda derecha.

    El esfuerzo se reflejó en el marcador al minuto 36, cuando Gustavo Herrera marcó el tanto del empate con un certero cabezazo, tras un centro preciso de Kevin Walder, estableciendo el 1-1 que, a la postre, sería definitivo.

    En el complemento, el partido se volvió más físico y disputado. Panamá mantuvo el orden defensivo, con un Burgess siempre bien ubicado para contener los intentos ucranianos. Dely Valdés movió el banquillo en el tramo final, dando ingreso a Karlo Kuranyi y Ryan Gómez, quienes aportaron frescura en ataque.

    En los minutos finales, los canaleros rozaron la victoria. Mosquera tuvo una clara oportunidad al 90+3, con un potente disparo que pasó por encima del arco rival. Sin embargo, el marcador no se movió y Panamá selló un empate con sabor a triunfo.

    Con este resultado, la selección nacional suma su primer punto en el torneo y se mantiene con vida en el Grupo B. El viernes cerrará la fase ante Corea del Sur, desde las 3:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


