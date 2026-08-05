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    Fútbol

    Panamá Sub-21 cae ante México y buscará el bronce en Santo Domingo 2026

    El elenco istmeño disputará el viernes el bronce para cerrar el torneo con una medalla.

    Humberto Cornejo
    Panamá Sub-21 cae ante México y buscará el bronce en Santo Domingo 2026
    Anel Ryce supera la marca de un rival y entra al área. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección masculina Sub-21 de Panamá cayó 4-0 ante México en la semifinal de fútbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, disputada en el estadio Moca 85.

    El conjunto dirigido por César Aguilar llegó a esta instancia con la ilusión de pelear por una medalla de oro, después de una fase de grupos en la que mostró fortaleza ofensiva y capacidad de reacción. Panamá inició su camino con una derrota ajustada por 1-0 frente a Colombia, pero respondió con contundencia al vencer 3-0 a Costa Rica y repetir el mismo marcador ante Cuba para asegurar su clasificación.

    Sin embargo, México golpeó temprano y supo manejar el partido desde los primeros minutos. Apenas al minuto 7, Gael García aprovechó un centro para aparecer sin marca dentro del área y conectar de cabeza para adelantar al conjunto azteca.

    La desventaja obligó a Panamá a adelantar líneas en busca del empate. Al minuto 18, Joaquín Moxica volvió a aprovechar el juego aéreo mexicano para ampliar la diferencia con un nuevo cabezazo.

    La Rojita intentó reaccionar con la velocidad de Ryan Gómez y la movilidad de Anel Ryce, buscando generar peligro en campo rival, aunque sin encontrar precisión en el último pase ni claridad frente al arco mexicano.

    En el complemento, Panamá intentó cambiar la historia del partido, pero México mantuvo el control del encuentro. Los dirigidos por Aguilar tuvieron algunas aproximaciones, como una llegada de Gómez dentro del área y un intento de Rubén Collymore, aunque la defensa rival respondió con orden.

    México, en cambio, aprovechó los espacios y sentenció el compromiso. Moxica marcó nuevamente tras un error en la salida panameña al minuto 31, mientras que Octavio Vázquez apareció en los minutos finales para colocar el definitivo 4-0 al 90+1.

    Con este resultado, Panamá disputará el partido por la medalla de bronce este viernes a las 4:00 p.m., donde buscará cerrar su participación en Santo Domingo 2026 con una presea. El rival saldrá del duelo entre Colombia y Venezuela.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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