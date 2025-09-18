Panamá, 18 de septiembre del 2025

    Selección de fútbol

    Panamá sube al puesto 29 del ‘ranking’ mundial de la FIFA, repite su posición más alta de la historia

    Henry Cárdenas P.
    La selección de Panamá volverá a la acción en octubre, dentro de las eliminatorias para el Mundial. Archivo

    La selección de fútbol de Panamá ascendió al puesto 29 de la clasificación mundial de la FIFA correspondiente al mes de agosto de 2025.

    Esta es la posición más alta que ha logrado Panamá y la segunda vez que lo alcanza. Hace 11 años, se consiguió en marzo de 2014.

    Actualmente, Panamá es dirigida por Thomas Christiansen, y dentro de la clasificación de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) está en el cuarto puesto.

    El onceno nacional participa en la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf para la Copa del Mundo de 2026. Sus próximos partidos serán en el mes de octubre.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

