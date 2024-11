Panamá subió tres puestos en el ranking de la FIFA y es el cuarto de la Concacaf

Escuchar audio noticia

La selección de fútbol de Panamá tuvo paso ascendente en el ranking de la FIFA, al subir tres puestos y ubicarse en la posición 36 de esta clasificación mundial.

Esto ocurre después de haber eliminado a Costa Rica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que se clasificó por tercer año consecutivo al Final Four.

El onceno, que dirige Thomas Christiansen, se mantuvo como el cuarto mejor representativo de esta confederación, con 1,504.39 puntos. Solo superado por Estados Unidos (1,645.48 puntos), México (1,627.4 puntos) y Canadá (1,515.96 puntos). Costa Rica está en la quinta posición (1,454.99 puntos).

