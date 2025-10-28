Panamá suma medallas en futsal, pesas, tiro y billar en los Juegos Centroamericanos 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los atletas panameños continúan cosechando medallas en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, luego de que el lunes ganaran preseas en futsal, levantamiento de pesas, tiro y billar, sumando medallas de oro, plata y bronce para el país.

En futsal, la selección femenina se quedó con la medalla de plata tras caer 2-6 ante el anfitrión Guatemala en la final del torneo. Los goles panameños fueron obra de Kenia Rangel y Maritza Escartín, cerrando una participación destacada en la que el equipo mostró garra y consolidó su lugar en el podio.

El levantamiento de pesas también dejó importantes resultados, con Juan Miguel Martínez como protagonista. En la categoría de 60 kg, Martínez se llevó el oro en arranque y plata en envión y total, sumando un total de 236 kg y demostrando su nivel competitivo en la región.

En el tiro con armas de caza-fosa por equipo, los panameños Eduardo Taylor, José Sugasty y Marco Chu lograron la medalla de plata.

El billar también aportó medallas al medallero nacional. En carambola a tres bandas por equipo, Lizka Natera y Yariela De Gracia obtuvieron la plata, mientras que en pool bola 10 individual, David Aguilar alcanzó la medalla de bronce, completando un fin de semana exitoso para los representantes panameños.