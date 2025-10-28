Panamá, 28 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juegos Centroamericanos

    Panamá suma medallas en futsal, pesas, tiro y billar en los Juegos Centroamericanos 2025

    Humberto Cornejo
    Panamá suma medallas en futsal, pesas, tiro y billar en los Juegos Centroamericanos 2025
    Erika Hernández conduce el balón en el partido contra Guatemala. Foto: Cortesía/COP/Anna Heart

    Los atletas panameños continúan cosechando medallas en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, luego de que el lunes ganaran preseas en futsal, levantamiento de pesas, tiro y billar, sumando medallas de oro, plata y bronce para el país.

    +info

    Marcelo debutará en la Kings League un año después de colgar las botasAlianza y Umecit dan un paso firme hacia la clasificaciónWorld Kido Federation Summit 2025: Panamá consolida su posición en el HapkidoCopa Talento Colegial: un cierre con emociones, enseñanzas y momentos para recordarFreddie Freeman, sobre histórica victoria de Dodgers: ‘Este juego fue increíble’Arrancó la NBA 2025-2026: Fabricio Oberto y Ernesto Jerez analizan la nueva temporada

    En futsal, la selección femenina se quedó con la medalla de plata tras caer 2-6 ante el anfitrión Guatemala en la final del torneo. Los goles panameños fueron obra de Kenia Rangel y Maritza Escartín, cerrando una participación destacada en la que el equipo mostró garra y consolidó su lugar en el podio.

    Panamá suma medallas en futsal, pesas, tiro y billar en los Juegos Centroamericanos 2025
    Juan Miguel Martínez ganó oro en arranque, plata en envión y plata al acumular 236kg. Foto: Cortesía/COP

    El levantamiento de pesas también dejó importantes resultados, con Juan Miguel Martínez como protagonista. En la categoría de 60 kg, Martínez se llevó el oro en arranque y plata en envión y total, sumando un total de 236 kg y demostrando su nivel competitivo en la región.

    Panamá suma medallas en futsal, pesas, tiro y billar en los Juegos Centroamericanos 2025
    Marco Chu durante la jornada en los Juegos Centroamericanos. Foto: Cortesía/COP

    En el tiro con armas de caza-fosa por equipo, los panameños Eduardo Taylor, José Sugasty y Marco Chu lograron la medalla de plata.

    Panamá suma medallas en futsal, pesas, tiro y billar en los Juegos Centroamericanos 2025
    Lizka Natera y Yariela De Gracia ganaron plata en Carambola a Tres Bandas por Equipo. Foto: Cortesía/COP

    El billar también aportó medallas al medallero nacional. En carambola a tres bandas por equipo, Lizka Natera y Yariela De Gracia obtuvieron la plata, mientras que en pool bola 10 individual, David Aguilar alcanzó la medalla de bronce, completando un fin de semana exitoso para los representantes panameños.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre. Leer más
    • Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas. Leer más
    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • DGI: juez ordena detención e imputa cargos a implicados en fraude a través de créditos fiscales. Leer más
    • Tim Hortons celebra la apertura de su tercera sucursal en Vía España, Panamá.. Leer más