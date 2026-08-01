Panamá suma su décima medalla y golea a Costa Rica en Santo Domingo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá continúa sumando resultados positivos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras alcanzar su décima medalla en la competencia y firmar una contundente victoria en el fútbol masculino Sub-21.

La nueva presea para la delegación istmeña llegó gracias a Yorlenis Morán, quien se colgó la medalla de bronce en la categoría de los 50 kilogramos de la lucha. Con este resultado, Morán le dio a Panamá su primer metal en esta disciplina durante la presente edición de los Juegos.

La panameña inició su recorrido en el torneo con una derrota ajustada en cuartos de final ante la mexicana Mercedes Castillo por marcador de 3-4. Sin embargo, se repuso en el repechaje y, en el combate por el bronce, mostró su mejor versión al imponerse con autoridad 4-0 sobre la nicaragüense Ariana Rodríguez, asegurando así un lugar en el podio.

Panamá sumó sus primeros tres puntos en este certamen. Foto: Cortesía/COP

Por otro lado, la selección masculina Sub-21 de fútbol también destacó en la jornada al conseguir su primera victoria del certamen tras golear 3-0 a Costa Rica en la segunda fecha del torneo.

El equipo dirigido por César Aguilar abrió el marcador al minuto 40, cuando Ángel Díaz aprovechó un rebote del guardameta rival para enviar el balón al fondo de la red. Antes del descanso, al 47’, Carlos Sinisterra amplió la ventaja con una gran acción individual que terminó en el segundo tanto panameño.

Ya en la recta final del encuentro, Collymore selló la victoria al minuto 84 con el tercer gol, tras una jugada colectiva que confirmó el dominio istmeño.

Panamá, que había perdido 1-0 ante Colombia en su debut, enfrentará a Cuba el próximo lunes en busca de consolidar su avance en el torneo.