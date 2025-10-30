Panamá sumó 25 medallas, destacando en boxeo y levantamiento de pesas

Panamá tuvo uno de sus mejores días en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 este miércoles. La delegación istmeña sumó un total de 25 medallas, incluyendo siete de oro, ocho de plata y 10 de bronce. Con esas preseas, Panamá alcanzó un total de 161 medallas: 47 de oro, 55 de plata y 59 de bronce.

Además de las medallas obtenidas en baloncesto femenino (oro) y masculino (plata), Kelly Aparició añadió dos medallas de oro en levantamiento de pesas, levantando 84 kilogramos en arranque y 188 en total.

Ángel Agrazal cosechó tres preseas de bronce en levantamiento, con 105 kg en arranque, 120 en envión y 225 en total.

En taekwondo, Karoline Castillo, Mariaceleste Morales y Brenda Brooks ganaron plata en Tk3 femenino, mientras que Ian Romero, Roger Pitti y Adrián Peñalba lograron el bronce en Tk3 masculino. Pitti además sumó un bronce en kyorugui en la categoría de 80 kilogramos.

El boxeo panameño también tuvo un día sobresaliente.

Yuliett Hinestroza (51 kg) y Eduardo Beckford (70 kg) se quedaron con el oro, mientras que Martín Pérez (55 kg) e Irvin Ibargüen (60 kg) obtuvieron la plata. Las panameñas Ángela Zamorano (54 kg) y Ashley Zárate (65 kg) se llevaron el bronce.

En bolos, el equipo masculino se quedó con la medalla de plata, con Ronnie Rodríguez, William Duen, Donald Lee, Alejandro Matos, Elías Viruet y César Contreras como representantes.

En billar, el equipo femenino conformado por Leydi Castillero y Karina Castillo obtuvo la plata, mientras que el mixto, con Yariela De Gracia y Carlos Núñez, consiguió el bronce.

El ajedrez panameño ratificó su excelente momento, sumando seis medallas.

Jorge Baúles y Alexei Tapia ganaron oro, Ashley Castillo y Keytleen Chavarría obtuvieron plata, mientras que Rubén Ulloa y el equipo masculino (Méndez, Tapia, Sánchez, Ulloa y Baúles) ganaron bronce.