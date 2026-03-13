Panamá tendrá este sábado su primera función de boxeo profesional del 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El boxeo profesional abre su temporada en Panamá con cartelera en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa.

El boxeo profesional en Panamá pondrá en marcha su calendario de 2026 este sábado con una cartelera que se celebrará en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, escenario que recibirá el primer evento del año en el país.

La función es organizada por las empresas Máster Promotions y G&V Entertainment, que han preparado una jornada con peleadores locales e internacionales, aunque el programa sufrió algunas modificaciones durante la semana previa.

El combate principal de la noche enfrentará al colombiano Jhan Estiven Camacho contra el dominicano Luis Reynaldo Núñez en un duelo pactado a 10 asaltos en las 130 libras. El

Uno de los atractivos de la velada será el debut del colonense Moisés Yoav Rodríguez, quien subirá al ring por primera vez como profesional. Rodríguez, quien suma casi 200 combates como amateur, protagonizará una pelea a cuatro asaltos en las 128 libras frente a Jaison Mendoza, en un combate que marcará el inicio de su carrera en el boxeo rentado.

La cartelera también contará con la presencia internacional del japonés Yuki Asaka, quien se enfrentará al panameño Ezequiel Bonilla en una pelea pactada a seis asaltos en la división mínima de 105 libras.

El programa, sin embargo, sufrió un cambio importante en la última semana. El combate que originalmente estaba anunciado como estelar entre Jonathan Miniel y John Valencia, pactado a 10 asaltos en las 150 libras, fue cancelado luego de que Miniel presentara molestias físicas durante los entrenamientos finales.

Otro de los duelos que quedó en suspenso fue el enfrentamiento entre Alexander Durán y el venezolano Michael Ramírez. El púgil sudamericano no logró recibir a tiempo la visa para ingresar al país, por lo que la pelea podría reprogramarse para el próximo sábado en una función que se contempla realizar en Santiago de Veraguas con Maximiliano Bonilla como el boxeador estelar.