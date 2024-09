Panamá tendría un equipazo en el Premier 12

Escuchar audio noticia

Al confirmar los permisos de jugadores de ligas menores como José Ramos y Leonardo Bernal, el técnico de la selección de béisbol de Panamá, José Mayorga, podría contar con una gama de jugadores más que interesantes para el torneo Premier 12, que se desarrollará del 9 al 24 de noviembre.

Para este certamen, que reúne a los 12 mejores equipos del ranking de la WBSC, Mayorga podrá convocar a peloteros panameños que se están desempeñando en países como Estados Unidos, México, Canadá, Corea del Sur y Japón.

Esto llena de optimismo al estratega chiricano, quien reconoce que se puede conformar un grupo interesante para dar la batalla y lograr la clasificación en el grupo A, conformado por Países Bajos, Puerto Rico, Estados Unidos y la novena mexicana. El grupo B lo conforman Japón, Corea del Sur, Taiwán, Cuba, República Dominicana y Australia.

🌏⚔️ The Global Baseball Battle is set! 📆⚾ Group A and Group B schedules unveiled for @Premier12 2024 presented by RAXUS. #Premier12 pic.twitter.com/bro8V6InFA

“Estamos muy optimistas de que todos los jugadores puedan participar”, declaró Mayorga el pasado jueves en una entrevista a Fedebeis Zone.

Tan solo pensar en el cuerpo monticular entusiasma al técnico, quien podría contar con serpentineros como Andy Otero, Jaime Barría, Ariel Jurado, Paolo Espino, Humberto Mejía, Alberto Baldonado y Javy Guerra.

“Sabemos que la gerencia está trabajando arduamente en establecer los contactos con los diferentes equipos para obtener los permisos necesarios. Para nosotros es importante que ellos estén jugando, ya que mantienen un buen ritmo de juego”, explicó Mayorga, quien también trabaja con la organización de los Azulejos de Toronto.

En cuanto a la ofensiva y defensiva, se considera contar con figuras como Allen Córdoba, Jonathan Araúz, Rubén Tejada, Johan Camargo y Joshwan Wright, quienes se sumarían a José Ramos y Leonardo Bernal.

🇵🇦⚾️ José Mayorga to manage Panama in WBSC Premier12 2024.



🔛 The 31-year-old former minor league catcher led the Chiriqui Federales to a Panama Professional Winter League title in 2024. "I'm humbled and honoured," he commented.#Premier12https://t.co/5YWgThOOdi