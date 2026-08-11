Panamá va por el triunfo ante Puerto Rico en la Serie del Caribe Kids

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Novena istmeña trabajó en ajustes ofensivos y defensivos para el encuentro de este miércoles.

Panamá dejó atrás la derrota sufrida ante República Dominicana y centró sus esfuerzos en corregir los detalles que le impidieron tener un mejor debut en la III Serie del Caribe Kids.

El conjunto istmeño trabajó este martes en los ajustes ofensivos y defensivos, con la mirada puesta en su segundo compromiso del torneo, este miércoles frente a Puerto Rico.

La novena istmeña cayó el lunes 10 de agosto 5-2 ante la tropa dominicana en la jornada inaugural, disputada en el estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.

Claudino Hernández, coach del equipo de Panamá, reconoció que ante los dominicanos faltó aprovechar las oportunidades ofensivas. Sin embargo, aseguró que el equipo ya está enfocado en el siguiente desafío.

“No tuvimos la oportunidad esa del batazo con hombres en base. Dominicana se nos adelantó haciendo las carreras, pero hoy vinimos aquí a hacer un poquito de trabajo, a trabajar lo que no resultó”, dijo Hernández en una entrevista a Probeis.

La jornada de entrenamiento estuvo enfocada en realizar ajustes tanto a la ofensiva como a la defensiva. Los jugadores repasaron situaciones de juego, realizaron ejercicios de agilidad y reforzaron aspectos relacionados con el bateo, mientras que los lanzadores también tuvieron actividad para mantener su preparación.

“Vamos a hacer los ajustes necesarios para obtener este triunfo que es muy importante para nosotros y mantenernos ahí en la tabla. Clasificar qué es el cometido de nosotros, meternos entre esos equipos y ya no irnos al cruce que es lo más importante”, expresó Hernández.

Hernández explicó que durante la práctica también se trabajaron jugadas defensivas, mientras que los bateadores tuvieron una sesión destinada a corregir aspectos que no funcionaron en el debut. Los lanzadores, por su parte, realizaron un pequeño bullpen como parte de la preparación para el compromiso.

El objetivo está claro para Panamá: conseguir su primera victoria en la Serie del Caribe Kids y mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda. Para ello, el duelo ante Puerto Rico representa una oportunidad importante para que los niños demuestren los ajustes realizados y respondan después del revés ante República Dominicana.

El conjunto istmeño saldrá este miércoles en busca de ese triunfo que le permita recuperar terreno en la clasificación y mantener firme su principal cometido: avanzar a la siguiente fase del torneo.