Panamá va por otra victoria en el Maurice Revello

La selección de fútbol Sub-20 de Panamá disputará este viernes el segundo partido del Torneo Maurice Revello 2025, cuando se mida a Arabia Saudita, en el Parc Des Sports.

La Roja llega a este encuentro con tres puntos tras superar en su debut 1-2 a Malí, mientras que el conjunto asiático viene de caer ante Francia (2-1) por el mismo marcador.

Para este duelo, el guardameta Cecilio Burges comentó que el grupo está preparado para buscar el triunfo, aunque reconocer que será un encuentro muy disputado.

“Nos estamos preparando para el partido contra Arabia Saudita. Será un partido nada fácil, va a ser intenso como el primer partido”, expresó Burges, en una entrevista a la Fepafut.

⏱️ 3️⃣8️⃣’ ST



Don nuevos cambios en #PanamáSub20🇵🇦:



Entran: Cundumí y Hernández

Salen: Pérez y Herrera



🇲🇱 0-2 🇵🇦

⚽️ Herrera y Cuello

🏟️ Fos-Sur-Mer

📺 @tvmaxdeportes y Sertv Deportes #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/oJ1Znr0LPk — FEPAFUT (@fepafut) June 3, 2025

“Estamos mentalizados en lo que queremos. Me sentí bien con la victoria. Gracias a Dios se me dieron las cosas. Me estoy preparando para dar lo mejor de mí”, agregó.

En este momento, el conjunto dirigido por Jorge Dely Valdés está empatado con Francia en la cima del grupo A con tres puntos, además están igualados en la diferencia de goles (+1).

Por su parte, Joseph Jones se incorporó al grupo tras su participación en la final del Torneo Apertura, en el que levantó el título con Plaza Amador.

“La verdad estoy muy feliz de estar aquí en el grupo, me han recibido de buena manera. El viaje después de la final fue bastante largo, pero aquí estoy con el grupo”, señaló Jones, quien compite por tercera ocasión consecutiva y es el único miembro del equipo campeón de 2023.

“El profe sabe bien como es el sistema del torneo y venimos con esa fe y ese entusiasmo de volver alzar el título del Maurice Revello”, añadió.

El último juego será contra Francia, el próximo lunes 9 de junio. Esta competencia le sirve a esta selección como preparación para el Mundial Chile 2025, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.