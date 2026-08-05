Panamá vence a Cuba y queda a un paso de disputar el oro en Santo Domingo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo panameño depende de sí mismo para clasificar al partido por la medalla de oro del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La novena de béisbol de Panamá dio un paso firme hacia la disputa de la medalla de oro al vencer este martes por marcador de 6-2 a Cuba en el inicio de la súper ronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo panameño resolvió el compromiso desde el primer episodio, cuando fabricó un racimo de seis carreras que terminó siendo suficiente para sumar su cuarta victoria del campeonato. Con este triunfo, Panamá mejora su marca a 3-0 en la súper ronda y queda muy cerca de asegurar su presencia en la final por la presea dorada.

El gran protagonista de la ofensiva fue el receptor chiricano Erasmo Caballero, quien conectó un grand slam sin outs en la parte baja del primer episodio para colocar el marcador 4-0. El batazo viajó por encima de la cerca del jardín izquierdo con las bases llenas, impulsando a Edgard Muñoz, Jhonny Santos y Luis Castillo.

La ofensiva panameña mantuvo la presión y amplió la ventaja con dos anotaciones más en ese mismo episodio, anotadas por Carlos Mosquera y Abraham Rodríguez, para completar un demoledor inicio de 6-0.

En el montículo, Harold Araúz se apuntó la victoria tras lanzar cuatro episodios en los que permitió siete imparables, ponchó a un bateador y no concedió bases por bolas.

Davis Romero relevó desde el quinto capítulo y trabajó 2.2 entradas. El zurdo permitió un jonrón de Yulieski Remón en el séptimo episodio, batazo que produjo la segunda carrera de Cuba y dejó el marcador 6-2. Con dos outs en la pizarra, Alberto Guerrero ingresó para retirar el último bateador y asegurar el triunfo panameño.

El torneo de béisbol de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputa a siete entradas.

Panamá terminó el encuentro con nueve imparables y un error a la defensa, mientras que el pitcheo volvió a responder en un momento clave de la competencia.

El equipo dirigido por Panamá continuará su participación este miércoles cuando enfrente al anfitrión República Dominicana desde las 6:00 de la tarde en el estadio Quisqueya. El jueves cerrará la súper ronda frente a Puerto Rico a las 2:00 de la tarde. Los partidos por las medallas de oro y bronce se disputarán el viernes.