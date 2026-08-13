Panamá vence a Japón y buscará ante Brasil la clasificación en el Mundial de Flag Football

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección femenina de Panamá reaccionó tras perder en su debut contra Canadá en el Mundial de Flag Football de Düsseldorf, Alemania.

La selección femenina de Panamá dividió honores este jueves en su estreno en el Mundial de Flag Football de Düsseldorf, Alemania, al perder 27-14 ante Canadá y posteriormente derrotar 37-13 a Japón, resultado que le permite llegar con vida a la última jornada de la fase de grupos, en la que enfrentará a Brasil con el objetivo de avanzar a los cuartos de final.

El torneo, que se disputa del 13 al 16 de agosto, representa además el primer gran paso en el camino hacia Los Ángeles 2028, ya que el Mundial es la primera competencia que entrega plazas directas para los Juegos Olímpicos, donde el flag football tendrá su debut. Los dos equipos mejor ubicados de cada rama, excluyendo a Estados Unidos, obtendrán su clasificación directa.

Las chicas iniciaron su recorrido en Düsseldorf durante la madrugada panameña del jueves, cuando se midieron a las canadienses.

El equipo de Canadá se impuso 27-14 después de tomar ventaja de 13-6 al descanso.

Carolina Ojo fue una de las principales referencias ofensivas panameñas, con 10 recepciones, mientras que Orlanda Castro comandó buena parte de la producción. Canadá, sin embargo, logró controlar el encuentro y ampliar su ventaja durante la segunda mitad.

La derrota dejó a Panamá obligado a reaccionar horas después, en un partido que se disputó desde las 7:15 a.m. hora de Panamá ante Japón.

Y la respuesta llegó con contundencia.

Las panameñas superaron 37-13 a Japón en un partido que dominaron especialmente en la segunda mitad. Al descanso, Panamá ya tenía ventaja de 25-13 y posteriormente amplió la diferencia hasta asegurar su primera victoria del campeonato.

Carolina Ojo, jugadora de la selección de Panamá. Cortesía/AFFP

Clarisse Castillo lideró al conjunto panameño en recepciones, con siete, mientras que Leslie Del Cid registró un acarreo.

En la zona de anotación también hubo protagonismo repartido. Orlanda Castro consiguió tres touchdowns, mientras que Carolina Ojo sumó dos. Ana Vincensini y Leslie Del Cid también llegaron a la zona de anotación durante el partido.

La victoria permitió a Panamá cerrar el primer día con marca de 1-1 y mantenerse en la pelea por uno de los dos puestos que avanzarán a la ronda de cuartos de final.

Canadá terminó la jornada como líder del Grupo D con récord de 2-0, mientras Panamá y Japón quedaron empatados con 1-1. Brasil, por su parte, perdió sus dos compromisos y marcha 0-2.

Además de los encuentros de Panamá, Japón derrotó 32-0 a Brasil y Canadá superó 36-6 al conjunto brasileño.

Así, el panorama del Grupo D llegará abierto a la última jornada de la fase de grupos. Panamá enfrentará a Brasil a las 2:15 a.m. de este viernes, hora de Panamá, mientras Canadá y Japón también definirán parte del panorama por los dos boletos a cuartos de final.

El Mundial de Düsseldorf reúne a 16 selecciones femeninas y 16 masculinas y se extenderá hasta el domingo 16 de agosto.