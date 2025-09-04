Panamá vestirá de rojo en su debut ante Surinam

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol de Panamá saldrá con su tradicional camiseta roja en el primer partido de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se mida este jueves a Surinam en el Dr. Franklin Essed Stadium, a las 4:30 p.m.

¡Último entrenamiento antes de Surinam🇸🇷!#PanamáMayor🇵🇦 completó esta tarde su última sesión previo al debut frente a Surinam🇸🇷, por la Ronda Final de las Eliminatorias.



Postales📸 del entrenamiento en el 🏟️Estadio Frnklin Essed.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/iOw6t2q9L9 — FEPAFUT (@fepafut) September 3, 2025

Para este compromiso, el técnico Thomas Christiansen contará con todas sus figuras con el regreso de Édgar Yoel Bárcenas, Adalberto Carrasquilla y hasta de Andrés Andrade.

El conjunto istmeño está en el grupo A junto a El Salvador, Guatemala y Surinam, en una liguilla donde solo el primer lugar obtiene el boleto directo al Mundial, mientras que el segundo puesto tendrá que jugar una repesca internacional.

¡HOY SALIMOS A LA CANCHA🔥!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 debuta hoy en la Ronda Final de las Eliminatorias cuando se mida 🆚 Surinam 🇸🇷 en el inicio del grupo 🅰️.



🇸🇷 🆚 🇵🇦

⏰ 4:30 pm

🏟️ Estadio Dr Franklin Essed

📺 @tvmaxdeportes y @deportes_rpc #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/xApDFZtCEM — FEPAFUT (@fepafut) September 4, 2025

El segundo encuentro será el próximo lunes, cuando el onceno istmeño se mida a Guatemala, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 8:30 p.m.