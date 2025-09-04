Panamá vestirá de rojo en su debut ante Surinam

La selección de fútbol de Panamá saldrá con su tradicional camiseta roja en el primer partido de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se mida este jueves a Surinam en el Dr. Franklin Essed Stadium, a las 4:30 p.m.
Para este compromiso, el técnico Thomas Christiansen contará con todas sus figuras con el regreso de Édgar Yoel Bárcenas, Adalberto Carrasquilla y hasta de Andrés Andrade.
El conjunto istmeño está en el grupo A junto a El Salvador, Guatemala y Surinam, en una liguilla donde solo el primer lugar obtiene el boleto directo al Mundial, mientras que el segundo puesto tendrá que jugar una repesca internacional.
El segundo encuentro será el próximo lunes, cuando el onceno istmeño se mida a Guatemala, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 8:30 p.m.