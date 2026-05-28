Panamá viaja para enfrentar a la selección de Brasil en amistoso previo al Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja se medirá el domingo a la Canarinha, en el Maracaná, en su primer amistoso rumbo a la cita mundialista.

La selección nacional de Panamá inició su viaje a Brasil para disputar este domingo un partido amistoso contra la selección local en el estadio Maracaná, programado para las 3:30 p.m.

La Federación Panameña de Fútbol publicó en sus redes sociales imágenes en las que se observa a los jugadores abordando el avión rumbo al país sudamericano.

Entre los futbolistas que aparecen destacan José Córdoba, Ismael Díaz, Erick Davis y Carlos Harvey.

✈️➡️🇧🇷



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 ya sale 🛫 rumbo a Brasil 🇧🇷 para su partido amistoso este domingo en el @maracana 🏟️.



Agradecemos a @CopaAirlines 🛫 por su apoyo con nuestros mundialistas.#MareaQueLate 🌊❤️ pic.twitter.com/irIBY9IzMm — FEPAFUT (@fepafut) May 28, 2026

Este será el primer partido de preparación de La Roja de cara a su segunda participación en una Copa del Mundo.

Tras el encuentro en Brasil, Panamá disputará un segundo compromiso amistoso el 3 de junio contra República Dominicana, en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

El ciclo de preparación cerrará el 6 de junio con un tercer amistoso frente a Bosnia y Herzegovina, desde las 2:00 p.m., en Estados Unidos.

Con estos tres partidos de preparación, el cuerpo técnico busca afinar la estrategia y consolidar el equipo que representará al país en la Copa Mundial FIFA 2026, asegurando que los jugadores adquieran ritmo de competencia internacional antes del torneo.

El viaje a Brasil marca el inicio de una serie de encuentros que permitirá al director técnico evaluar opciones, fortalecer la cohesión del equipo y ajustar detalles tácticos para encarar el Mundial.