Panamá viaja para enfrentar a la selección de Brasil en amistoso previo al Mundial

La selección nacional de Panamá inició su viaje a Brasil para disputar este domingo un partido amistoso contra la selección local en el estadio Maracaná, programado para las 3:30 p.m.
La Federación Panameña de Fútbol publicó en sus redes sociales imágenes en las que se observa a los jugadores abordando el avión rumbo al país sudamericano.
Entre los futbolistas que aparecen destacan José Córdoba, Ismael Díaz, Erick Davis y Carlos Harvey.
✈️➡️🇧🇷— FEPAFUT (@fepafut) May 28, 2026
La selección #PanamáMayor 🇵🇦 ya sale 🛫 rumbo a Brasil 🇧🇷 para su partido amistoso este domingo en el @maracana 🏟️.
Agradecemos a @CopaAirlines 🛫 por su apoyo con nuestros mundialistas.#MareaQueLate 🌊❤️ pic.twitter.com/irIBY9IzMm
Este será el primer partido de preparación de La Roja de cara a su segunda participación en una Copa del Mundo.
Tras el encuentro en Brasil, Panamá disputará un segundo compromiso amistoso el 3 de junio contra República Dominicana, en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.
El ciclo de preparación cerrará el 6 de junio con un tercer amistoso frente a Bosnia y Herzegovina, desde las 2:00 p.m., en Estados Unidos.
Con estos tres partidos de preparación, el cuerpo técnico busca afinar la estrategia y consolidar el equipo que representará al país en la Copa Mundial FIFA 2026, asegurando que los jugadores adquieran ritmo de competencia internacional antes del torneo.
El viaje a Brasil marca el inicio de una serie de encuentros que permitirá al director técnico evaluar opciones, fortalecer la cohesión del equipo y ajustar detalles tácticos para encarar el Mundial.