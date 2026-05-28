Panamá, 28 de mayo del 2026

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    Selección de Panamá

    Panamá viaja para enfrentar a la selección de Brasil en amistoso previo al Mundial

    La Roja se medirá el domingo a la Canarinha, en el Maracaná, en su primer amistoso rumbo a la cita mundialista.

    Humberto Cornejo
    Panamá viaja para enfrentar a la selección de Brasil en amistoso previo al Mundial
    Erick Davis, jugador panameño, rumbo a Brasil. Imagen tomada de @fepafut

    La selección nacional de Panamá inició su viaje a Brasil para disputar este domingo un partido amistoso contra la selección local en el estadio Maracaná, programado para las 3:30 p.m.

    La Federación Panameña de Fútbol publicó en sus redes sociales imágenes en las que se observa a los jugadores abordando el avión rumbo al país sudamericano.

    Entre los futbolistas que aparecen destacan José Córdoba, Ismael Díaz, Erick Davis y Carlos Harvey.

    Este será el primer partido de preparación de La Roja de cara a su segunda participación en una Copa del Mundo.

    Tras el encuentro en Brasil, Panamá disputará un segundo compromiso amistoso el 3 de junio contra República Dominicana, en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

    El ciclo de preparación cerrará el 6 de junio con un tercer amistoso frente a Bosnia y Herzegovina, desde las 2:00 p.m., en Estados Unidos.

    Con estos tres partidos de preparación, el cuerpo técnico busca afinar la estrategia y consolidar el equipo que representará al país en la Copa Mundial FIFA 2026, asegurando que los jugadores adquieran ritmo de competencia internacional antes del torneo.

    El viaje a Brasil marca el inicio de una serie de encuentros que permitirá al director técnico evaluar opciones, fortalecer la cohesión del equipo y ajustar detalles tácticos para encarar el Mundial.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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