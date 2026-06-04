Panamá viaja a Estados Unidos con dudas por Adalberto Carrasquilla previo al Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Thomas Christiansen señaló que todo apunta a que podría estar listo para el debut mundialista ante Ghana, aunque no lo confirmó.

La selección de Panamá parte este jueves rumbo a Estados Unidos para disputar su último partido amistoso previo al Mundial 2026, con el técnico Thomas Christiansen aún cargando algunas interrogantes, principalmente en torno al estado físico de varios jugadores clave de cara al debut ante Selección de Ghana.

Uno de los casos que genera mayor atención es el de Adalberto Carrasquilla. El mediocampista ha mostrado avances en su recuperación, aunque su presencia en el primer partido del Mundial aún no está completamente asegurada.

“Coco (Adalberto Carrasquilla) está con nosotros y creemos, según las evoluciones como están yendo, que puede llegar. Pero no soy médico ni tengo la bola mágica para decir que va a llegar”, expresó Christiansen en conferencia de prensa tras la victoria 4-2 sobre República Dominicana, en estadio Rommel Fernández.

“Por eso también vamos a llevar más gente para Toronto, especialmente en esa posición”, añadió el estratega.

Carrasquilla sufrió una lesión el pasado 24 de mayo, durante la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX, en la que los Pumas de la UNAM cayeron 1-2 ante Cruz Azul.

Previo al encuentro ante Selección de República Dominicana, Christiansen ya había dado luces sobre el estado físico del plantel, señalando que Carrasquilla y Luis Mejía trabajaban de forma diferenciada, mientras que Azarías Londoño y Aníbal Godoy evolucionaban favorablemente.

“Todos han tenido su tiempo de recuperación, tratamientos. Todos están bajo el plan que se ha propuesto para estos casos. Azarías (Londoño) va a practicar casi todo, si no todo. Luis Mejía y (Adalberto) Carrasquilla, diferenciados. El tema de Aníbal (Godoy) está evolucionando muy bien, ya hace todo y se va a unir al equipo en San Luis”, explicó el técnico.

Víctor Griffith festeja su anotación con Cecilio Waterman. Foto: Carlos Vidal-Endara

Además, Christiansen confirmó que Iván Anderson, Víctor Griffith, José Murillo y Kadir Barría viajarán a San Luis, donde Panamá disputará su último amistoso ante Selección de Bosnia y Herzegovina el próximo sábado 6 de junio, un compromiso que servirá como prueba final antes del debut mundialista.