Panamá viaja a Guatemala con mentalidad ganadora, afirma el capitán Aníbal Godoy

La selección de fútbol de Panamá completó este miércoles su último entrenamiento antes de viajar a Guatemala, donde este jueves disputará un partido crucial en la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el capitán Aníbal Godoy habló con firmeza sobre el momento del equipo y la mentalidad con la que afrontarán los dos compromisos decisivos ante Guatemala y El Salvador.

“El grupo está muy bien, con mucha convicción. No hay mañana. Tenemos que salir concentrados y convencidos de que podemos sacar la victoria”, expresó el mediocampista del San Diego FC, quien asumió un tono de liderazgo al subrayar que la prioridad es mantener la calma y creer en el trabajo realizado.

Godoy reconoció que el cuerpo técnico −encabezado por Thomas Christiansen− ha insistido durante la semana en reforzar la parte mental.

“Más que las indicaciones tácticas, todo empieza desde la cabeza. Sabemos que futbolísticamente estamos bien, que generamos muchas oportunidades, pero lo importante será mantener el cero y ser contundentes”, señaló.

🇵🇦 “Esto no es tenis, es un trabajo de equipo.”

Aníbal Godoy lo deja claro: en la Selección, todos tiran del mismo barco. ⚽🔥#SeleccionPanamá #AníbalGodoy #Panamá #Fútbol



Video: Elysée Fernándezhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/rFi3DEj4Rx — La Prensa Panamá (@prensacom) November 12, 2025

Sobre la situación de Adalberto Carrasquilla, quien ha sido blanco de críticas tras la lesión del portero colombiano Kevin Mier en México, el capitán fue claro: “Adalberto está muy bien, el grupo lo ha arropado. Es un profesional increíble, y lo que pasó en su club hay que dejarlo atrás. Aquí está concentrado en la selección”.

También destacó el regreso de Alberto ‘Negrito’ Quintero, ausente por más de un año. “No hay palabras para describirlo. Es un jugador que aporta mucho dentro y fuera de la cancha”.

Consultado sobre la falta de efectividad ofensiva, Godoy pidió responsabilidad colectiva: “Esto no es tenis, aquí jugamos once. No se trata solo del nueve. Todos debemos ser responsables y ayudar en la definición”.

El volante también valoró la visita de exseleccionados como Blas Pérez y Felipe Baloy al entrenamiento: “Fue una vibra positiva, una motivación extra. Sus palabras siempre dejan enseñanza”.

Finalmente, al ser consultado sobre el estado actual de Christiansen, Godoy evitó hablar de despedidas. “El profe está tranquilo, es la cabeza del grupo. Ahora solo pensamos en clasificar y en ganar”.

Panamá viajará este miércoles a Ciudad de Guatemala con la obligación de sumar tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.