Panamá viaja a Toronto para el decisivo duelo ante Croacia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá se traslada para preparar su partido clave ante el conjunto croata por el grupo L, con la necesidad de sumar puntos.

La selección nacional se trasladó este domingo a la ciudad de Toronto para continuar con su preparación de cara al decisivo encuentro frente a Croacia, correspondiente a la segunda jornada del grupo L de la Copa Mundial 2026.

Según información de la Federación Panameña de Fútbol, el equipo viajará en horas de la mañana, vía terrestre hacia su hotel de concentración y, posteriormente, cumplirá con una sesión de entrenamiento en horas de la tarde en el Centennial Park, sede de prácticas de la FIFA, en una jornada programada para las 5:00 p.m. (hora de Panamá), y que se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para los medios de comunicación.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen se prepara para un compromiso clave este martes 23 de junio en el Toronto Stadium, desde las 6:00 p.m. hora de Panamá, con la necesidad de sumar sus primeros puntos del torneo y mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente fase.

La cuenta regresiva continúa🇵🇦. Nos seguimos preparando para enfrentarnos a Croacia🇭🇷👊#MareaQueLate pic.twitter.com/YfOFsQSh0X — FEPAFUT (@fepafut) June 20, 2026

Tanto Panamá como Croacia llegan a este encuentro tras caer en su debut: los panameños perdieron 1-0 ante Ghana, mientras que los europeos fueron superados 4-2 por Inglaterra, en un resultado que obliga a ambos equipos a reaccionar en un duelo que promete alta intensidad y urgencia por la victoria.