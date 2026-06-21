Panamá, 21 de junio del 2026
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    Copa del Mundo

    Panamá viaja a Toronto para el decisivo duelo ante Croacia

    La selección de Panamá se traslada para preparar su partido clave ante el conjunto croata por el grupo L, con la necesidad de sumar puntos.

    Humberto Cornejo
    Panamá viaja a Toronto para el decisivo duelo ante Croacia
    GR4112. TORONTO (CANADÁ), 17/06/2026.- Caleb Yirenkyi (i) de Ghana disputan el balón con Edgar Yoel Barcenas de Panamá este miércoles, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá en el estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

    La selección nacional se trasladó este domingo a la ciudad de Toronto para continuar con su preparación de cara al decisivo encuentro frente a Croacia, correspondiente a la segunda jornada del grupo L de la Copa Mundial 2026.

    Según información de la Federación Panameña de Fútbol, el equipo viajará en horas de la mañana, vía terrestre hacia su hotel de concentración y, posteriormente, cumplirá con una sesión de entrenamiento en horas de la tarde en el Centennial Park, sede de prácticas de la FIFA, en una jornada programada para las 5:00 p.m. (hora de Panamá), y que se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para los medios de comunicación.

    El conjunto dirigido por Thomas Christiansen se prepara para un compromiso clave este martes 23 de junio en el Toronto Stadium, desde las 6:00 p.m. hora de Panamá, con la necesidad de sumar sus primeros puntos del torneo y mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente fase.

    Tanto Panamá como Croacia llegan a este encuentro tras caer en su debut: los panameños perdieron 1-0 ante Ghana, mientras que los europeos fueron superados 4-2 por Inglaterra, en un resultado que obliga a ambos equipos a reaccionar en un duelo que promete alta intensidad y urgencia por la victoria.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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