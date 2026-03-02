Panamá visita a Argentina en duelo clave del Grupo D

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

De lograr un triunfo en Buenos Aires, el conjunto istmeño estaría dando un paso importante en su clasificación a la siguiente fase.

La Selección de baloncesto de Panamá afronta este lunes 2 de marzo un compromiso determinante en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo, cuando visite a Argentina en Buenos Aires.

El duelo, programado para iniciar a las 4:30 p.m., encuentra a ambos quintetos con la necesidad de sumar en el grupo D, donde Panamá ocupa la tercera posición, la última plaza que otorga boleto a la siguiente ronda.

Impulso tras la primera victoria

El conjunto istmeño llega motivado luego de derrotar, el pasado viernes 27 de febrero, 84-81 a Cuba en la Arena Roberto Durán. El triunfo representó la primera victoria panameña en esta eliminatoria y también el debut en el banquillo del técnico boricua Nelson Colón.

Panamá afrontó ese compromiso con un plantel limitado, sin figuras como Ricky Lindo Jr. y Akil Mitchell, además de la baja por lesión de Jhivvan Jackson. Aun así, el equipo mostró carácter y capacidad de reacción en los minutos finales.

En ese encuentro destacaron Iverson Molinar, quien aportó 26 puntos y cinco asistencias, y Ernesto Oglivie, con 22 unidades y 10 rebotes.

Antes del triunfo ante Cuba, Panamá había caído en sus dos primeros compromisos frente a Uruguay por marcador de 60-93 como local y 84-82 en Montevideo, en un duelo que se definió en los últimos segundos.

Por su parte, el quinteto albiceleste viene de sufrir una sorpresiva derrota en casa, 44-61, ante Uruguay, resultado que también lo obliga a buscar reivindicación frente a su público.