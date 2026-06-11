Panamá vivirá 23 partidos en TV Abierta de la fase de grupos del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los tres partidos de Panamá en la fase de grupos serán transmitidos en seis canales distintos de televisión en Panamá.

Los aficionados panameños podrán seguir por televisión abierta 23 encuentros de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo los tres compromisos de la selección de Panamá en el Grupo L.

La cobertura arrancará con el partido inaugural entre México y Sudáfrica y se extenderá hasta la última jornada de la ronda de grupos, con encuentros de algunas de las principales potencias del fútbol mundial como Brasil, Argentina, Alemania, Francia, España, Portugal y los Estados Unidos.

Calendario de partidos en televisión abierta

Jueves 11 de junio

2:00 p.m. — México vs. Sudáfrica — Estadio Azteca, Ciudad de México.

Viernes 12 de junio

2:00 p.m. — Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — Toronto Stadium, Toronto.

8:00 p.m. — Estados Unidos vs. Paraguay — Los Angeles Stadium, Los Ángeles.

Sábado 13 de junio

5:00 p.m. — Brasil vs. Marruecos — New York New Jersey Stadium, East Rutherford.

Domingo 14 de junio

3:00 p.m. — Países Bajos vs. Japón — Dallas Stadium, Arlington.

Lunes 15 de junio

5:00 p.m. — Arabia Saudita vs. Uruguay — Miami Stadium, Miami Gardens.

Martes 16 de junio

2:00 p.m. — Francia vs. Senegal — New York New Jersey Stadium, East Rutherford.

8:00 p.m. — Argentina vs. Argelia — Kansas Stadium, Kansas.

Miércoles 17 de junio

12:00 p.m. — Portugal vs. RD Congo — Houston Stadium, Houston.

6:00 p.m. — Panamá vs. Ghana — Toronto Stadium, Toronto.

Jueves 18 de junio

2:00 p.m. — Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Los Angeles Stadium, Los Ángeles.

8:00 p.m. — México vs. Corea del Sur — Guadalajara Stadium, Guadalajara.

Viernes 19 de junio

2:00 p.m. — Estados Unidos vs. Australia — Seattle Stadium, Seattle.

Sábado 20 de junio

3:00 p.m. — Alemania vs. Costa de Marfil — Toronto Stadium, Toronto.

Domingo 21 de junio

11:00 a.m. — España vs. Arabia Saudita — Miami Stadium, Miami Gardens.

Lunes 22 de junio

12:00 p.m. — Argentina vs. Austria — Dallas Stadium, Arlington.

Martes 23 de junio

6:00 p.m. — Panamá vs. Croacia — Toronto Stadium, Toronto.

Miércoles 24 de junio

5:00 p.m. — Brasil vs. Escocia — Miami Stadium, Miami Gardens.

Jueves 25 de junio

3:00 p.m. — Ecuador vs. Alemania — New York New Jersey Stadium, East Rutherford.

Viernes 26 de junio

2:00 p.m. — Noruega vs. Francia — Boston Stadium, Foxborough.

7:00 p.m. — Uruguay vs. España — Guadalajara Stadium, Guadalajara.

Sábado 27 de junio

4:00 p.m. — Panamá vs. Inglaterra — New York New Jersey Stadium, East Rutherford.

6:30 p.m. — Colombia vs. Portugal — Miami Stadium, Miami Gardens.

Además de estos 23 encuentros de la fase de grupos, la televisión abierta también ofrecerá ocho partidos de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, las dos semifinales y la gran final del torneo, programada para el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

Por otra parte, el canal FOX, que inició operaciones en mayo, contará con una programación que incluirá más de 50 partidos del Mundial.

Mientras tanto, Tigo Sports tendrá la cobertura más amplia del torneo al transmitir los 104 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.