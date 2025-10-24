Panamá volverá a ser sede del clasificatorio para el Mundial Sub-17 Catar 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección masculina Sub-17 de Panamá volverá a jugar como local en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez en su intento por clasificar a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, cuando el próximo año el país reciba uno de los grupos del Clasificatorio Masculino Sub-17 de Concacaf.

El sorteo oficial de la Concacaf ubicó a Panamá en el Grupo B, junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica. Los ganadores de cada grupo clasificarán directamente al Mundial Sub-17.

La programación de Panamá en el torneo será:

5 de febrero: Panamá vs Dominica

7 de febrero: Panamá vs Anguila

9 de febrero: Panamá vs Guadalupe

12 de febrero: Panamá vs Nicaragua

El torneo se desarrollará del 3 al 12 de febrero de 2026 en seis países y contará con la participación de 34 asociaciones miembros de CONCACAF, divididas en 8 grupos, cuyas sedes y equipos son:

Grupo A: México, Trinidad y Tobago, Barbados, San Martín, Sint Maarten – Estadio Hasely Crawford, Puerto España, TRI

Grupo B: Panamá, Nicaragua, Guadalupe, Anguila, Dominica – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

Grupo C: Haití, Guatemala, Antigua y Barbuda, Granada – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala.

Grupo D: Costa Rica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos – Complejo Federación Costarricense, Alajuela.

Grupo E: Estados Unidos, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas – Arnos Vale Stadium, Kingstown.

Grupo F: El Salvador, Curazao, Cuba, Belice – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala.

Grupo G: Canadá, Jamaica, Aruba, Islas Caimán – Complejo Federación Costarricense, Alajuela.

Grupo H: Honduras, Bermudas, Guyana, Surinam – Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula.

Panamá Sub-17 llega a este proceso tras ganar su grupo en el clasificatorio de CONCACAF 2025, disputado también en el Rommel Fernández, lo que le permitió acceder a la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2025. Ahora, el equipo buscará repetir la hazaña y asegurar un cupo para la próxima edición mundialista.