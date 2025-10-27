Panamá, 27 de octubre del 2025

    Selección Sub-20 de Panamá

    Panamá vs Costa Rica: Final de oro en los Juegos Centroamericanos

    Humberto Cornejo
    Jugadores de la selección de Panamá festejan la clasificación a la final. Cortesía/Fepafut

    La selección de fútbol Sub-20 de Panamá se prepara para disputar este martes 28 de octubre la final masculina de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, cuando se enfrente a Costa Rica en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.

    Los dirigidos por el técnico Felipe Baloy llegaron a esta instancia tras un convincente 3-1 sobre El Salvador en semifinales, con dos goles de Ariel Arroyo y uno más de Josué Vergara.

    Con esta victoria, además de asegurarse el pase a la final, la Sub-20 también garantizó su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    El equipo panameño ya tiene experiencia reciente frente a Costa Rica en esta edición de los Juegos, ya que ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos el pasado viernes 24 de octubre, con una victoria para los nacionales por 3-0.

    Panamá llega a la final con un balance de dos victorias y un empate en sus tres encuentros en Guatemala.

    Resultados

    En su debut en el torneo, la Sub-20 sufrió un agónico empate 2-2 contra Honduras, después de estar 0-2 abajo y con un jugador menos. En una remontada épica, Óscar Peñalba anotó un doblete en los últimos minutos del partido para rescatar un punto.

    En la fase de grupos, la escuadra panameña goleó a Costa Rica por 3-0, en un partido clave por el primer lugar del grupo, con una destacada actuación de Héctor Ríos y Josué Vergara.

    El encuentro por la medalla de oro se perfila como uno de los más emocionantes del torneo, con ambos equipos en un gran momento de forma. En la otra semifinal, Costa Rica superó a Guatemala por 2-1 para llegar a la final.

    Panamá buscará su primer oro en fútbol masculino Sub-20 en los Juegos Centroamericanos, en un partido que promete ser de gran intensidad, con el equipo panameño muy motivado por sus recientes logros y con el objetivo de seguir demostrando el talento futbolístico del país.

